Eva en Pascal lopen droomwoning bijna mis door schimmel en asbest: ‘Voor mij een no-go’

Het scheelde vanavond niet veel of Eva en Pascal uit Papendrecht zagen hun instapklare eengezinswoning aan zich voorbij gaan in Kopen zonder kijken . Er deed zich een horrorscenario voor: in de kruipruimte van het huis werd schimmel, asbest én houtworm aangetroffen. ,,Voor mij was het een no-go”, zei bouwkundige Bob Sikkes.

Makelaar Alex van Keulen stond in de aflevering van vanavond voor een flinke uitdaging. Hij mocht op zoek naar een woning voor Eva en Pascal, die in een te klein appartement met hun dochtertje woonden. Het stel was al ruim een jaar op huizenjacht, maar mede omdat Eva niet wilde zwichten onder druk van makelaars om snel een bod te doen, bleef het een eindeloze zoektocht. Het was daarom de taak aan Alex om voor 285.000 euro een huis in Papendrecht of Alblasserdam te vinden voor het koppel.



Al bij de eerste ontmoeting werd snel duidelijk dat de eisen van Eva en Pascal niet helemaal in lijn lagen met het budget dat ze hadden. Eva kon naar eigen zeggen heus wel een beetje schuren en schilderen, maar dat gold niet voor Pascal. Dus een instapklare woning vinden van minimaal 100 vierkante meter met een tuin, drie slaapkamers en een woonkamer van minimaal tien meter lang die aan de keuken grenst, was een pittige klus.



,,Het lijkt appeltje-eitje deze zoekopdracht, maar het moet instapklaar zijn, dus ik moet het bouwbudget er nog vanaf trekken. We gaan ook nog moeten overbieden, dus zeggen en schrijven moet ik een woning gaan kopen die ergens rond de 220.000, 225.000 euro wordt aangeboden. Ja, en dat komt bijna niet voor”, verzuchtte makelaar Alex voor de camera.



Die inschatting bleek juist. Omdat Eva en Pascal per se een grote woonkamer wilden hebben, moest Alex potentiële huizen afwijzen. En zelfs met verhoging van het budget naar 305.000 euro, kwam Alex nog geen steek verder. Er moest water bij de wijn gedaan worden.

Na een goed gesprek met Eva en Pascal, kon Alex zijn zoektocht vervolgen. Hij stuitte op een huis van 250.000 euro in Papendrecht, de favoriete woonplaats van het stel. ,,Hier moeten we echt wel voor gaan”, zei Alex. Tot zowel Alex’ als Bobs verbazing was de woning redelijk af en dus werd er een knoop doorgehakt: dit stulpje moest het worden. ,,We kunnen echt alle wensen afvinken.”

Toen Eva en Pascal voor de eerste keer hun toekomstige woning mochten bezichtigen, waren ze razend enthousiast. Ze zagen zichzelf er al helemaal wonen, maar toen deed presentator Martijn Krabbé een onthulling: het had niet veel gescheeld, of de aankoop van het huis ging niet door. ,,In de kruipruimte zit een combinatie van zwam, asbest en beestjes. Dat is ongeveer de top 3 die je niet wil hebben. Heel eerlijk gezegd: ik heb meteen Alex opgebeld, voor mij is het een no-go”, vertelde Bob Sikkes aan het koppel.

Gelukkig was daar redder in nood Alex, die stevig wist te onderhandelen met de verkoper. Er kwam een depot met 20.000 euro, maar echt zekerheid hadden Eva en Pascal nog steeds niet. Het kon namelijk gebeuren dat de koop na het onderzoek alsnog ontbonden zou worden. ,,Dat is wel heftig”, reageerde Pascal geschrokken.

Bob zag het niet zitten om de woning onder handen te nemen in Kopen zonder kijken.

Eva en Pascal bleken een engeltje op hun schouder te hebben: de koop van hun nieuwe paleisje ging tóch door. Er werd geklust, geshopt en ingericht om het het stel helemaal naar de zin te maken. Dat harde werken werd beloond: Sikkes was meer dan tevreden met het eindresultaat.



Ook Eva en Pascal konden hun ogen nauwelijks geloven toen ze op de grote dag de sleutels van hun nieuwe stulpje kregen. ,,Ik ben helemaal sprakeloos”, riep Eva uit. ,,Ey, dit is echt mooi”, vulde Pascal haar aan. Het koppel kon niet anders dan concluderen dat ze ‘superblij’ waren. ,,Het is echt alsof je in een hotel woont.”

De keuken van Eva en Pascal in Kopen zonder kijken.

