Energietarieven klimmen na jaar van daling weer omhoog

Als de economie weer aantrekt nadat grote delen van de Westerse wereld zijn gevaccineerd, stijgen de olieprijzen naar verwachting verder. Joris Kerkhof, domeinmanager Energie bij Independer, denkt dat de energietarieven zullen volgen. ,,Na de historisch lage energietarieven van vorig jaar zitten we weer in de lift omhoog. Langzaam maar zeker stijgen de tarieven, dus het is belangrijk om een eventuele overstap naar een goedkopere leverancier niet lang uit te stellen.”

Een hoger energietarief is voor consumenten nu nog niet te merken in de portemonnee, legt Kerkhof uit. ,,Consumenten die een vast tarief betalen, hebben sowieso voorlopig niks te vrezen. Pas als hun contract afloopt, hebben ze te maken met de dan geldende tarieven. Mensen die een variabel tarief betalen, zien dat tarief twee keer per jaar veranderen: in januari en in juli. De verwachting is dat op 1 juli voor hun de prijs omhoog gaat.”

Volledig scherm © Independer

Volgens het Centraal Bureau Statistiek was de gemiddelde prijs van energie voor consumenten in januari 3,8 procent lager dan in dezelfde maand van 2020. Huishoudens met een gemiddeld verbruik van 1192 kubieke meter gas en 2464 kilowattuur elektriciteit betalen in januari 2021 op jaarbasis 1513 euro. Door lagere energieprijzen is dat 60 euro minder dan in januari 2020.

Het CBS kijkt echter niet naar de verschillen met juni, toen dankzij corona de prijs fors was gekelderd. ,,Een kubieke meter gas kostte op het dieptepunt 20 cent, inmiddels is dat alweer 26 cent. Bij een gemiddeld verbruik scheelt dat ongeveer 90 euro op jaarbasis", aldus Kerkhof.

Volledig scherm © Independer

De tarieven voor energie zijn niet de enige component op de energierekening. Zo tellen ook de leverings- en transportkosten mee en natuurlijk de energiebelasting. Voor de gemiddelde energierekening hebben de belastingmaatregelen van 2021 vrijwel geen effect, verwacht het CBS. De opslag duurzame energie (ODE) op gas en elektriciteit gaat omhoog, net als de energiebelasting op gas. Maar de energiebelasting op elektriciteit daalt, en huishoudens krijgen een hogere teruggave van de energiebelasting.

Mochten de energietarieven verder stijgen, wat wel de verwachting is, dan doen consumenten er goed aan om een vast contract te nemen waarbij het tarief voor een of enkele jaren vastligt, zegt Joris Kerkhof. ,,Op basis van de trend verwachten we hogere prijzen in de zomer. Het kan dus lonen om nu over te stappen op een andere energieleverancier als je nog geen vast tarief betaalt.’’

Bekijk hieronder of je bij een overstap een boete moet betalen. Deze site werkt bij het inzichtelijk maken van vaste woonlasten samen met Independer.nl, dat deel uitmaakt van dezelfde uitgever DPG Media.

