Ellie (63): ‘Wat liggen die paneeltjes toch heerlijk in het zonnetje te pruttelen’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ellie Keizer (63) uit Horst aan de Maas.

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn man in een twee-onder-een-kapwoning uit 2013 in Horst aan de Maas in Limburg. We hebben dit huis zelf laten bouwen, samen met vrienden. Zij wonen aan de aan de andere kant van de schutting. Dat is vanuit de filosofie: wie zelf onderneemt, kan ook zelf invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld op kleine dingen als de plaatsen waar stopcontacten zitten. We wilden zelf een levensloopbestendige woonplek creëren en de energievoorziening is daar een onderdeel van: duurzaam, milieuvriendelijk en selfsupporting. Inmiddels liggen er dertig zonnepanelen op ons dak, hebben we een goed geïsoleerde woning met driedubbel glas, een volledig elektrische auto en een hybride warmtepomp.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

Periode: september 2019 - september 2020 Kosten elektriciteit: €907,14 Kosten gas: €453,31 Verbruik stroom: 5005 (dal) + 2521 kWh (normaal) Teruglevering stroom: 872 (dal) + 2003 kWh (normaal) Netto stroomverbruik: 4133 (dal) + 518 kWh (normaal) Verbruik gas: 299 m3

,,In de jaarrekening van 2020 moeten we nog uitgaan van negentien zonnepanelen. Die wekten nog niet voldoende op, inmiddels krijgen we standaard geld terug, waardoor de kosten bijna nul zijn. We leven nu vanuit een andere mindset: de kosten niet zo laag mogelijk houden door apparaten in de daluren aan te zetten, maar juist door apparaten om de beurt aan te zetten als de zon schijnt. Inmiddels hebben we nauwelijks nog gasverbruik. We maken namelijk ook gebruik van twee houtpelletkachels met biologische korrels. We willen zeker van het gas af, maar ik probeer een goede rekenmeester te zijn. Ik wil dure apparaten niet zomaar wegdoen nu ze nog niet afgeschreven zijn, dan wacht ik liever even de lokale markt af. Er is nog zoveel in ontwikkeling.”

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bent u zuinig met energie?

,,Ik heb er een sport van gemaakt om geld te besparen op energie. Ik beleef daar zoveel plezier en lol aan. Ik kan er ook de humor wel van inzien. Als we vrienden op bezoek hebben en we zitten gezellig in de tuin, zeg ik weleens ‘wat liggen die paneeltjes toch weer heerlijk in het zonnetje te pruttelen.’ Is toch leuk? Ik gebruik apps waarin ik voortdurend kan zien wat de panelen opwekken en wat ik per dag aan euro’s teruglever aan het energiebedrijf omdat er ‘optimizers’ op gemonteerd zijn. Bij een ringschakeling heb je minder opbrengst, omdat als er één paneel in de schaduw ligt alle andere panelen ook in opbrengst terugvallen. Volgend jaar hoop ik met pensioen te kunnen gaan, dan wil ik dat de vaste lasten omlaag zijn gebracht. Van het geld dat dan overblijft, gaan we lekker reizen. De camper is al gekocht.”

Woont u prettig?

,,Heel fijn. Oorspronkelijk ben ik Rotterdamse. Maar ik wilde graag wat rustiger en Bourgondischer leven, meer in de natuur. Het was wel een gok, om naar Limburg te gaan. Ze zeiden: ‘Zou je dat nou wel doen op je oude dag?’ Ik heb er geen moment spijt van gehad. Wat je geeft aan de wereld krijg je ook weer terug. We hebben hier alle voorzieningen. Horst is geweldig. Ik ben ook zo met de fiets in de bossen. Ik zie mijzelf als een rijk mens en wil hier nooit meer weg.”

Hoe probeert u de kosten van energie in de hand te houden?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Bekijk hieronder alle video’s over wonen.