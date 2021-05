Eindelijk kan het: frambozen en bramen telen op je balkon

Het is zo makkelijk gezegd: plant eens een walnotenboom in je tuin en oogst je eigen noten. Maar wat doe je als je een postzegeltuin hebt? Dan is een notenboom een tikje aan de grote kant. Nu is er voor kleinbetuinden een speciale groep fruitboompjes ontwikkeld: patiofruit. Onder deze verzamelnaam vallen alle fruitbomen die op een zwakgroeiend onderstammetje zijn geënt, waardoor een soort kunstmatige dwergen zijn ontstaan.

Al is ‘dwerg’ een rekbaar begrip. Op een terras zou je dat patiofruit wel in een flinke kuip kunnen kweken, maar in Madurodam zou zo’n dwerg een reus lijken. Ook op een balkon worden die patioboompjes al gauw te groot, vooral als je zelf op zo’n balkon wilt kunnen zitten of misschien zelfs tafelen. De balkonbezitter heeft zich lange tijd moeten troosten met een paar potten peterselie en basilicum en misschien wat tomatenplanten en een aardbeienplant. De bongerd op het balkon bleef altijd een droom.

Blauwe bes

Daarin komt toch wat verandering. Een struikje dat uitstekend op een balkon te houden valt, is de blauwe bes, de blueberry, de Amerikaanse variant van onze inheemse bosbes. De traditionele blauwe bes wordt 1,5 tot 2 meter hoog, maar het ras ‘Hortblue Petite’ haalt maar net een halve meter. Voor deze blueberry moet je naar een fruitspecialist, maar ‘Little Blue Wonder’, een andere dwerg, is in elk tuincentrum te koop. De naam is een mooi voorbeeld van Neder-Engels. Waarschijnlijk bedoelde de kweker ‘Little Blue Miracle’.



Aankopen van fruitbomen zijn vaak impulsaankopen. Dat is niet altijd handig. Als we straks weer met vakantie kunnen, is het niet slim om fruit te kiezen waarvan de oogst precies in de zomervakantie valt. Er zijn minstens 25 verschillende blauwe bessen te koop, waaronder rassen waarvan de oogsttijd in september of zelfs oktober valt. Voorbeelden zijn ‘Elliot’ en ‘Elisabeth’. Die mogen dan wat groter worden, aan bessen die tijdens je afwezigheid rijpen heb je niks. Kies zure grond en een flinke pot; een metselkuip is ideaal. Wel met flink wat gaten onderin, anders heb je een vijver. Blauwe bessen houden van schaduw.

Ook bramen en frambozen zijn in dwergvorm verkrijgbaar. De dwergframboos wordt verkocht onder de naam ‘Little Sweet Sister’. Frambozen bloeien vaak zonder dat je het in de gaten hebt; de bloemen vallen nauwelijks op. Insecten zijn er dol op. Aan het gezoem van hommels kun je afleiden dat de frambozen in bloei staan.

De dwergbraam heet ‘Little Black Prince’. Frambozen worden al niet zo hoog, maar een dwergbraam is echt een doorbraak. Als er één vruchtstruik is die ongetemd groeit en woekert, is het wel de braam. Met dit prinsje hebben we een braam van nog geen meter hoog. Verwacht geen wonderoogst van dwergbramen en -frambozen, maar een paar handjes voor in de yoghurt haal je er wel van af.

