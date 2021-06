‘Een scheutje wasmiddel en een beetje azijn’

Opmerke­lijk veel hypotheek­aan­vra­gen: 'Na lichte rentestij­ging slaan ze hun slag

8 juni Zelfs na een lichte daling van het aantal afgesloten hypotheken in mei, is er sprake van een absoluut record in de eerste maanden van 2021. De lage rente zorgt voor een tsunami aan oversluiters en ook de vele verbouwende huiseigenaren brengen het aantal woningleningen naar een recordniveau.