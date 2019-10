Een op de drie kinderen woont in een ongezond huis

Het is ‘helaas geen nieuwe informatie’, zegt Atze Boerstra van adviesbureau BBA Binnenmilieu. ,,Ik mis zelfs een aantal zaken in het onderzoek, want een grote vervuiler is fijnstof binnenshuis, veroorzaakt door slechte kookafzuiging of rook in huis of een snelweg in de buurt. Het is ernstig, want als er één plek is waar het gezond moet zijn, dan is het in de eigen woning.”



Volgens Boerstra heeft het probleem te weinig aandacht. ,,Dat begint al bij de keuze voor de woning. Mensen kiezen voor een mooi huis, een leuke buurt en misschien kijken ze naar onderhoud en energie, maar niet naar zoiets belangrijks als hoe gezond een huis is.” Ook Atto Harsta van Aldus Bouwinnovatie denkt dat een gebrek aan aandacht de hoofdoorzaak is van de gezondheidsproblemen. ,,Ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft, maar niks geleerd over hoe je een huis gezond maakt voor bewoners. Dat is toch gek? De markt laat het al honderd jaar liggen, terwijl ze voor mensen bouwen. En mensen zien het probleem niet, omdat ongezonde lucht niet zichtbaar is. Ze slapen misschien slecht of hebben hoofdpijn, maar weten niet hoe het komt.”