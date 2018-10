'Een mooie en luxe badkamer? Onzin, het gaat om lekker douchen'

Florine: ,,Dat iedereen een bad wil, ik snap er niks van. Ik heb net een bovenwoning uit 1923 gekocht, het eerste wat ik deed was het oude bad eruit slopen. Het was ook niet veel meer, maar een bad, ik heb er weinig mee, jij wel oma?''



Roos: ,,In ons eerste huis hadden je opa Hans en ik een heel royaal bad. Voor die tijd een ongekende luxe. Wij zaten in onderhuur in een kast van een huis in Amsterdam-Zuid. Wij hadden twee kamers, een badkamer en een tuin, heerlijk. We waren in 1953 net getrouwd. Wij hadden zelf geen keuken, maar mochten die van de hoofdhuurder gebruiken. Dat vond ik maar niks, koken tussen andersmans spullen.