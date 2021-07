Een kleine tuin vraagt óók om reus van een plant

De natuurlijke neiging van veel mensen - ook die van mij - is om een kleine tuin vol te zetten met kleine planten. Begrijpelijk, maar zo schep je wel een plantaardig Madurodam. Nu wil ik niet beweren dat je in een kleine tuin ceders, kastanjebomen of andere woudreuzen moet planten.

Toch denk ik dat je in een kleine tuin vaak meer effect behaalt met drie grote planten dan met dertig kleine. Niveauverschil maakt een tuin interessanter. Dat kun je bereiken door een deel van de tuin op te hogen of te verlagen, je kunt ook kiezen voor planten van verschillende hoogtes. En let erop dat je planten kiest die verschillen in vorm en groeiwijze, want ook dat is essentieel.

Hoogtevrees

Nu heerst er onder tuiniers een zekere hoogtevrees. Kwekers weten dit, dus op etiketten en in catalogi ronden ze de hoogte van een plant altijd naar beneden af. Maar vanwaar die hoogtevrees? Ja, hoge planten vangen veel wind en het is tijd- rovend om planten altijd te moeten stutten. Echter, dat laatste is helemaal niet nodig, er zijn genoeg hoge planten die ook zonder steun overeind blijven staan.



Neem de pluimpapaver, Macleaya, een manshoge vaste plant met karakteristiek gelobd, blauwgrijs blad en een pluim van pluizige bloempjes van een onbestemd oranjeachtig beige. De plant woekert - niet zo erg als een Japanse duizendknoop - maar angsthazen kunnen hem eventueel binnen een rhizoom- begrenzer planten: een cirkelvormig stuk hard plastic dat je kunt ingraven om bamboe binnen de perken te houden.

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving

Filipendula rubra ‘Magnifica’ is een anderhalve meter hoge, maar stevige plant die aan alle criteria voor een goede tuinplant voldoet: interessant blad, schermen vol leuke kogelronde bloemknopjes, reusachtige zuurstokroze bloemen, en na de bloei nog weken mooi. Het is een van de weinige planten die ervan lijken te houden in de drup te staan. Laat dus maar lekken, die dakgoot.

Lees ook bij vtwonen: de vijf mooiste grote kamerplanten

Rudbeckia’s bloeien met okergele bloemen met een bruin hart. Lelijke Rudbeckia’s zijn er niet, maar de meest gedistingeerde soort is Rud- beckia maxima: ruim een meter hoog met staalblauw blad en grote bloemen met afhangende bloemblaadjes en een reusachtige donkerbruine kegel in het midden van de bloem. Het is een plant vol karakter, maar hij houdt niet van concurrentie. Als andere planten hem insluiten kwijnt hij weg, een gedrag dat ook de nauw verwante zonnehoed, Echinacea, vertoont.

Een laatste reus die ik wil noemen is de laatbloeiende Vernonia crinita, een plant die stram als een schildwacht in de houding staat en die met dieppaarse schermen hordes vlinders trekt, in oktober, lang nadat de laatste vlinderstruik is uitgebloeid. De Nederlandse naam is ijzerkruid, maar die heb ik nog nooit iemand horen gebruiken. Er bestaan honderden soorten, maar dit ijzerkruid is een van de grootste en wordt ruim twee meter hoog.

Volledig scherm Filipendula rubra © Getty Images/iStockphoto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.