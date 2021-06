Een keuken wrappen, hoe doe je dat?

Keukenzaken stromen over van de orders en kunnen soms zelfs niet op tijd leveren, waardoor bijvoorbeeld mensen in een nieuwbouwhuis het nog even zonder keuken moeten doen. In de coronacrisis zijn ook de professionele keukenwrappers als paddenstoelen uit de grond geschoten. Je behoudt dan grotendeels dezelfde keuken, maar de frontjes krijgen een andere kleur door er een soort folie of sticker overheen te plakken.

Dat kún je uiteraard zelf doen, als je een beetje handig bent. Op social media leggen influencers uit hoe ze te werk gaan met hun eigen keuken, waarna hun volgers ook aan het wrappen slaan.

Sticky Decoration is in november toegetreden tot de markt van keukenwrappers en wist de agenda snel te vullen, zegt Edwin van Marle. ,,Het overgrote deel van onze klanten heeft net een huis gekocht. Omdat die prijzen zo hoog zijn, hebben ze geen geld meer voor een nieuwe keuken. Toch willen ze de keuken wel een eigen karakter geven of simpelweg moderniseren.”

Het is ook gewoon bekender geworden, reageert Liesbeth Bakker van dekeukenwrapper.nl. ,,Toen ik vijf jaar geleden begon, moest ik het nog overal uitleggen. Dat hoeft nu niet meer. Ik hoef zelfs niet meer te adverteren.”

Volgens Homedeal kost wrappen zo’n 500 euro voor een kleine keuken, tot 1600 euro voor een grote keuken. Niet alle aanbieders gaan op dezelfde manier aan het werk. Zo zijn er bedrijven die de kastdeuren komen ophalen, op de werkplaats wrappen en later terug komen brengen, zoals Bakker. Edwin van Marle meet de keuken eerst op, stuurt een offerte en komt langs om de keuken ter plaatse te wrappen. ,,Dat duurt meestal een dag, maar als het een grote keuken is wat langer.”

Dat er markt voor is, merkte Bob Scheffer van Technicolor Carcare. De corebusiness van zijn bedrijf is het wrappen van auto’s, maar de vraag naar keukens nam het laatste jaar toe. ,,Door corona zijn we explosief gegroeid. Iedereen lijkt wel wat aan z’n huis te willen doen. Inmiddels hebben we een eigen spuiterij, waarbij we de kastdeurtjes van een andere lak kunnen voorzien. Restaureren van oude keukens is er ook bijgekomen.”

Wrappen zou een doe-het-zelfklus kunnen zijn, maar volgens Bob Scheffer komt er wel wat bij kijken. ,,Alle frontjes moeten eraf, de handvatten, scharnieren... dan reinigen, ontvetten en wrappen. Gebruik daarvoor bij voorkeur geen goedkope stickerfolie, want dan zie je snel beschadigingen. Wij gebruiken autowrapfolie, een pvc-achtig materiaal van 3M of Avery dat bijvoorbeeld ook voor verkeersborden wordt gebruikt. Dat blijft goed zitten, maar is zelfs demontabel als je weer eens wat anders wil.”

Bij Technicolor, met een luxere autowrap, kost het grofweg tussen de 1500 en 2500 euro om de keuken te laten wrappen. Mat zwart is de populairste kleur. Dat beaamt Van Marle van Sticky Decoration. ,,Bijna iedereen wil mat en de meesten kiezen voor zwart. Maar je kunt ook hoogglans kiezen en het is in vele kleuren te leveren. Helaas hebben we niks aan de RAL-kleuren. Dat is niet hoe de folie wordt geproduceerd.”

Er zijn overigens tal van andere bedrijven die stickers en decoratiefolie aanbieden. Zo is op Bol.com bijvoorbeeld zelfklevend decoratiefolie te koop met marmermotief.

