Een huis voor 2 ton: Waar dan? Hoe dan? ‘Je koopt eigenlijk niks, alleen een locatie’

‘Ga voor die droomkeuken en badkamer die je altijd al wilde’: het is makelaarstaal voor een klushuis aan de Vondelstraat in Doetinchem. Prijs: 190.000 euro. ‘Een woning die nog helemaal naar eigen wens in te richten en af te werken is.’ Het is een van de zeven huizen die in Doetinchem voor minder dan of van 200.000 euro te koop staan.