‘Een boom in je huis is helemaal hot’

vraag 't vtwonenHet begon in restaurants en inmiddels zijn uit de kluiten gewassen planten ook in huis populair aan het worden. Wat doet een boom in huis met het interieur, vragen we aan Liza Wassenaar van vtwonen , die zelf koos voor een exemplaar dat tot aan het plafond reikt.

,,Ik heb een hoog plafond thuis en dan is het moeilijk om het knus te maken. Een boom zorgt voor verbinding. Planten zijn al een paar jaar populair en nu is een boom in je huis helemaal hot. Ik krijg er ook altijd veel complimenten over van bezoek.”

Waar komt de trend vandaan?

,,In hippe restaurants zie je ze al langer verschijnen. Grote olijfbomen bijvoorbeeld. Planten zijn al een aantal jaar terrein aan het winnen in de huiskamer. Mensen hebben het gevoel dat hun woning er levendiger door wordt en de vorm breekt met andere strakke vormen. Hoe meer, hoe beter, was lange tijd het devies, maar inmiddels komt in ruil daarvoor de grote joekel.”

Waar moet je op letten als je zo'n grote boom in huis wilt halen?

,,Ik wilde er zelf al lange tijd een, maar was nog op zoek naar een goede pot. Daar moet echt je oog op vallen. Je kunt ze in het tuincentrum vinden, maar ik wilde een oude en unieke pot. Het punt is natuurlijk dat je de pot niet kunt verdoezelen. Die móet groot zijn omdat de boom en de wortels groot zijn. Een pot van een meter bij een meter doet iets met de woonkamer. Ik kwam dit exemplaar tegen en heb hem voor mijn vriend gekocht met Valentijn. Hij was wel even teleurgesteld omdat hij aanvankelijk dacht dat het een Green Egg-barbecue was.”

Volledig scherm De boom, een ficus lyrata, bij Liza in de kamer. © Iris Dorine

Kan zo'n boom wel in ieder huis en waar zet je hem neer als het wat kleiner is?

,,In mijn optiek moeten mooie dingen overal kunnen. Ga bij een kleine kamer, als je het leuk vindt, voor een smal en hoog model. Volume en subtiliteit zijn belangrijk en houd er dus ook rekening mee hoe hoog de living is, ik heb daar zelf een inschattingsfout in gemaakt. Bij mij was in het zitgedeelte geen ruimte, dus we hebben snel besloten dat hij daar niet kon staan. Maar mijn eethoek is best donker en kon wel wat kleurverschil gebruiken. Ga dus op zoek naar contrast in je eigen woonkamer.”

Volledig scherm © vtwonen

Wat is er eigenlijk zo mooi aan?

,,Het leeft en is imposant. Een boom gaat de hoogte in en is imperfect. Ik hou heel erg van het lossige ervan. Daarnaast is het een verrassingselement. Een plantje in de vensterbank is snel geplaatst, maar dit is een andere tak van sport. Mensen zullen het minder snel durven, maar zijn aangenaam verrast als je het doet."

,,Verder past het misschien wel in de trend van organische materialen, in het levendig maken van het interieur. Maar ook als de rest van het interieur bestaat uit beton en strakke vormen, is het een goede aanvulling.”

