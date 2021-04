Een badkamer onder de trap en eettafel in het kozijn; Emmelie woont in een achterhuis van 25 vierkante meter

Wonen Melissa deelt haar interieur met tienduizen­den volgers: ‘Achter de lens is het gewoon een troep’

11 december Toen ze drie jaar geleden een klushuis kocht in Leerdam samen met haar man Tom, had Melissa Kant er nog geen idee van dat ze het in zich had. Tegenwoordig is ze fulltime bezig met het stylen van haar woning en deelt ze dit op Instagram met bijna vijfenvijftigduizend volgers. ,,In het begin als je het aantal volgers ziet oplopen, raak je er wel een beetje verslaafd aan.”