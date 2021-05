Ed (65): 'Ik ben vijftien jaar geleden al begonnen met de isolatie aan te pakken’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ed van Gelder (65) uit Rozenburg.

Hoe woont u?

,,Ik woon in een hoekwoning uit 1956 in Rozenburg. Het huis heeft een woonoppervlak van 88 vierkante meter. Ik woon er al 36 jaar. Eerst met mijn vorige vrouw en inmiddels met mijn nieuwe relatie. Na mijn scheiding, twaalf jaar geleden, ging de energierekening flink omlaag. Hoe zou dat komen?

Ik betaalde eerst 265 euro per maand, toen ik alleen kwam te wonen ruim 100 euro minder. Ik ben vijftien jaar geleden al begonnen met de isolatie aan te pakken. Eerst de spouwmuur en vijf jaar geleden heb ik ook de vloer en het dak goed laten isoleren. Voor mij is dat pure luxe, maar je verdient het ook terug. Ook heb ik dubbelglas, op sommige plekken zelfs HR++ en sinds zes jaar liggen er tien zonnepanelen op mijn dak.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Ik heb het afgelopen jaar 806,79 euro betaald. Daar is de 250 euro welkomstkorting al vanaf gegaan. Eerst wilde ik nooit overstappen. Ik zat ruim veertig jaar bij dezelfde energiemaatschappij. Tot mijn vrouw me ertoe aanspoorde om het wel te doen. En nu pak ik jaarlijks de cashback. Overstappen loont bijna altijd. Ons verbruik was het afgelopen jaar 930 kuub aan gas en netto 1405 kWh aan stroom. We verbruikten 1545 kWh in de daluren en 1265 in het normaaltarief. De zonnepanelen wekten 412 (dal) en 993 kWh (normaal) op.”

Bent u zuinig met energie?

,,Ik zal wel moeten. Ik heb in 2010 een herseninfarct gehad, waardoor ik thuis kwam te zitten en mijn inkomen flink gezakt is. Dan ga je toch kijken waar je geld kunt besparen. Ik wilde alles aanpakken. Inmiddels zijn alle gloeilampen in mijn huis vervangen door led. Ze noemen me hier ook wel Ed Led.

Mijn kinderen hebben er nooit bij stilgestaan, maar die zijn het nu ook aan het doen. Ik heb onlangs een cursus bij de Energiebank Rotterdam gedaan tot energiecoach. Zij coachen mensen met een laag inkomen om hun energierekening omlaag te brengen. Daar heb ik veel geleerd. Ik vind het ook echt leuk. Overal heb ik slimme stekkers, dus ik weet precies wat mijn apparaten verbruiken. Ik wil het liefst nu ook van het gas af. Ik wil mijn twintig jaar oude cv-ketel vervangen voor een elektrische boiler en ik wil een elektrische kookplaat. Sinds afgelopen winter heb ik twee split-airco’s in huis laten installeren, daarmee verwarmen we nu het huis. Dat zal ik op de komende jaarafrekening wel gaan merken. En als mijn stroomverbruik omhoog gaat, kan ik altijd nog aan de voorkant van de woning wat extra zonnepanelen neerleggen.”

Woont u prettig?

,,Ja, zeker. Ik heb altijd in de Europoort gewoond. Al zouden we graag in een appartement gaan wonen. Maar dat is hier bijna niet te doen. Dus ik denk dat ik hier in zo’n bak de deur uit zal gaan. Verder wonen we hier prima, lekker in een dorp met een grote tuin.”

