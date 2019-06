Duurste woning van Amerika niet verkocht: prijs 50 miljoen dollar omlaag

Dat is liefst 50 miljoen dollar minder dan de vraagprijs van 245 miljoen dollar (215 miljoen euro) in oktober 2018. New York Post schrijft dat de aanvankelijke startprijs mogelijk nog veel hoger lag, namelijk 350 miljoen dollar (307 miljoen euro). Dat bedrag zou echter buiten proportie zijn geweest, stellen deskundigen.

De huidige eigenaars zijn de erfgenamen van de in 2017 overleden miljardair Jerry Perenchio (86). Hij was de baas van Univision, een Spaanstalig televisienetwerk in de Verenigde Staten. Hij woonde tot aan zijn dood in de gigantische villa en kocht die in 1986 voor 13,5 miljoen dollar. Eigendomsaktes laten zien dat hij zijn domein in drie decennia aanzienlijk heeft vergroot. De eigenaars van aangrenzende percelen werden uitgekocht. Het domein verdubbelde haast in grootte tot meer dan 42.000 vierkante meter, een kleine woonwijk.