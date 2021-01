Duizend mensen reageren op dit rijtjeshuis in Ooij

Duizend huishoudens willen hier wonen, in deze tussenwoning aan de Dr. Kochlaan in Ooij, bij Nijmegen. Het betreft een sociale huurwoning van woningcorporatie Oosterpoort met drie slaapkamers en een kale huur van 633 euro per maand.

Het grote aantal belangstellenden illustreert de woningnood. Vooral jonge mensen (starters) maken nauwelijks een kans op de woningmarkt.

Lees ook Play Waarom de huizenprijzen in 2021 gaan dalen/stijgen

De animo voor deze woning is zo groot omdat ‘ie verloot wordt. Om starters een extra kans te geven, worden door de woningcorporaties woningen af en toe verloot. Op dit moment zitten er elf woningen in de regio in de hoge hoed. Iedereen maakt evenveel kans: normaal gesproken is er een wachtlijst.

Quote Ik heb pas over 20 jaar een reële kans op een huurwoning Woningzoekende

Loterij

Sinds 2013 worden woningen ook via een loterij toegewezen. Oosterpoort heeft sindsdien 330 huizen zo verhuurd. Gemiddeld reageren er 400 mensen op een woningloterij, maar vorig jaar deden toch al vier keer 1000 mensen mee.

,,Onze ervaring is dat via de loterij een woning vaker dan gemiddeld naar een starter gaat. Ook wij herkennen de druk op de woningmarkt", aldus een zegsvrouwe van Oosterpoort.

,,Het geeft aan dat de druk op de woningmarkt nog steeds enorm is”, zegt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. ,,Niet alleen in de Randstad. Loten is een manier om starters de mogelijkheid te geven een eigen plek te vinden. Het is begrijpelijk dat woningcorporaties dat doen. Het is wel een moeilijke afweging omdat je daarmee mensen die al lang op een wachtlijst staan worden gepasseerd. Maar het is de enige manier om starters nog een kans te geven."

Er moeten meer sociale huurwoningen bij, vindt de Woonbond. De afgelopen vijf jaar is het aantal sociale huurwoningen afgenomen met zo'n 100.000 in heel Nederland. Er worden minder betaalbare huizen gebouwd en woningcorporaties voelen zich genoodzaakt huizen die ze beheren te verkopen. ,,De Tweede Kamerverkiezingen van maart zouden echt over dit thema moeten gaan”, vindt Trip.

Overigens was afgelopen vrijdag de trekking voor de woning in Ooij. Wie de woning krijgt aangeboden, is nog niet bekend.

Bekijk hieronder alle video's over wonen.