Drie op de tien huishoudens ontving teveel huurtoeslag en moest dat terugbetalen

Naast dat 460.000 huishoudens teveel huurtoeslag ontvingen, kregen anderen (vier op de tien) aanvankelijk juist te weinig uitgekeerd. Nog eens 10 procent vroeg in de periode 2014-2016 helemaal géén toeslag aan, terwijl ze daar wel recht op hadden, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De cijfers over 2016 zijn de meest recente die het CPB heeft onderzocht.

Het blijkt lastig om in te schatten op hoeveel huurtoeslag er recht is, concludeert het CPB. ,,We weten dat het om lastige materie gaat’’, zegt Ernest Berkhout, woordvoerder van het CPB. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het inkomen of de huishoudsituatie. ,,Als dat verandert, heeft dat ook implicaties voor de hoogte van de huurtoeslag’’, zegt Berkhout.