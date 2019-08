Doodnormaal rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid heeft vraagprijs van 1,5 miljoen

Bijna een op de drie woningen in Nederland is een rijtjeshuis. Deze tussenwoningen lijken van buiten vaak op elkaar, maar de indeling kan veel verschillen. Ook de prijzen lopen ver uiteen, zo valt te leren uit een advertentie die op Twitter de aandacht trekt.

Een op het oog doodnormaal rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid (Funda) staat te koop voor maar liefst 1.450.000 euro. Vanwege de dure grond? Ja en nee. Ja, want het is een hele populaire buurt, waarin de eengezinswoningen schaars zijn. Nee, want er geldt namelijk ook nog erfpacht, die is af te kopen voor nog eens 135.000 euro. De grond is dus niet bij de prijs inbegrepen.

Tuin en garage

Toegegeven: het huis met een woonoppervlak van 144 vierkante meter is netjes opgeknapt met bijvoorbeeld een nieuwe keuken en badkamer. Uniek voor Amsterdamse begrippen is verder de ‘zonnige en ruime’ achtertuin van vijftien meter diep, met speelgedeelte voor de kinderen en toegang tot een eigen garage. Bovendien stond recent een woning in dezelfde straat voor 1.495.000 euro te koop. En die is ook verkocht voor bijna die prijs (50.000 euro minder).

Toch zijn de reacties op Twitter niet mals bij het zien van de advertentie, die op de meeste plekken in Nederland goed is voor een behoorlijke villa met zwembad (voorbeeld met zelfs eigen tennisbaan).

‘Het is potdomme maar een rijtjeshuis’, twittert Gert Jan Bakker verontwaardigd. Ook in de reacties is te lezen dat mensen het te gortig vinden. ‘Krijg je de bloempotten er wel bij?', vraagt iemand zich spottend af.

Vraag en aanbod

De makelaar heeft een doodsimpele verklaring voor de hoge vraagprijs: ,,Die is marktconform. Het is een gewilde buurt, dicht bij voorzieningen zoals een station en snelle aansluiting op de snelweg en naar Schiphol.” Verder noemt de makelaar de eigen garage uniek. ,,Eengezinswoningen zijn schaars in Amsterdam-Zuid. Er zijn mensen die in de buurt in een appartement wonen en dat appartement met veel overwaarde kunnen verkopen. Het is hun kans om met een eventueel gezin groter te gaan wonen en dan zijn ze bereid dit te betalen. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod.”

Of het iets zegt over de gekte op de Amsterdamse huizenmarkt. ,,Zeker”, aldus de makelaar, die liever niet bij naam wordt genoemd. ,,Maar dat is al zeker vier jaar aan de gang.”

Volledig scherm De woonkamer is vrij groot (56 vierkante meter). © Funda