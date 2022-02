Dolblij belt Marco (44) aan bij nieuwe huurwoning, maar de bewoner weet van niks: ‘We zijn opgelicht’

Huis mag sinds 1 januari pas in verkoop na uitgifte energiela­bel: ‘Soms gedoe’

Het energielabel is al ruim een jaar voor iedere woning die in de verhuur of verkoop gaat verplicht, maar sinds 1 januari mag er pas een advertentie verschijnen als het label binnen is. Dat kan enkele weken duren, omdat een energieprestatieadviseur moet langskomen voor inspectie.

21 januari