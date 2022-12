Doe je broek in de vriezer en pak de volle melk: zo verwijder je de meest voorkomende vlekken

Voor vlekken tovert schoonmaakgoeroe Marja haar vijfdelige ‘EHBO-vlekkendoosje’ tevoorschijn. ,,Volle melk, karnemelk, gewone huishoudazijn, citroen en uiteraard water. Als je die vijf dingen in huis hebt, kun je veel vlekken in ieder geval verminderen.”



Te beginnen met de limonadevlek in de tafel. ,,Een vlek kan makkelijk in het hout dringen. Neem een schaaltje lauw water en doe er huishoudazijn in. Gebruik nooit alleen azijn, dat is te rigoureus en te zuur. Meng het dus altijd met water. Je neemt dan een watje of een schoon doekje, dat dep je in het mengsel en vervolgens dep je er de vlek op de tafel mee in. Laat het even intrekken, want het moet door het hout heen. Daarna pak je een schoon doekje en dep je die in alleen water en ga je nog even over de vlek tot de vlek verdwijnt. Daarna nog even droog deppen en de vlek zou weg moeten zijn.” Smeer de eikenhouten tafel nog even dun in met wat boenwas, zodat de tafel weer mooi glimt.