Do's en don'ts voor de vaatwasser: ‘Gebruik niet alleen een vaatwastablet, maar ook zout en glansmiddel’

Marja is er duidelijk over: ,,Ik gruwel van afwassen. Vooral pannen afwassen. Ik denk dat ik dan ook een van de eersten in Nederland was met een vaatwasser!” Hoewel dit apparaat bedoeld is om schoon te maken, heeft-ie zelf ook soms een schoonmaakbeurt nodig, aldus Marja.

Filter vaatwasser reinigen

Soms droogt de vaat namelijk niet meer goed, blijven er veel etensresten achter of krijgen de glazen een blauwe waas. ,,Tref je je servies en glazen niet meer schoon en blinkend aan, dan is het goed om op onderzoek uit te gaan”, adviseert de schoonmaakexpert. ,,Ik begin altijd met het controleren van de bak en het filter die onderin de vaatwasser zitten. Bij mijn vaatwasser moet ik de onderste korf naar mij toe trekken en een beetje omhoog duwen, dan krijg ik 'm makkelijk van de rails. Het filter en de bak bevatten vaak veel etensresten, zoals groenten. Een schoonmaakbeurt op zijn tijd is dus aan te raden.” Marja maakt het schoon met een beetje afwasmiddel, want het is vaak ook wat vettig geworden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Controleer ook de buitenkant van de kastjes, tipt de schoonmaakgoeroe. ,,Vaak zit er in de koffiekopjes nog een restje koffie en gooien we dat zó in de vaatwasser leeg. Dat spettert dan natuurlijk alle kanten op en zeker bij inbouwvaatwassers zit er snel vuil op de randen en zijkanten. Het zal je nog verbazen hoeveel viezigheid je daar tegenkomt, als je er eens een blik op werpt.”

Een schonere vaat krijg je zo - Gebruik niet alleen vaatwastabletten. ,,Het wordt schoner als je daarnaast óók zout en een beetje glansmiddel gebruikt. Dat is ook niet zo duur.” - ,,De vaatwasser vullen is een kunst. Je moet 'm niet te vol stoppen.” - Voorspoelen is niet nodig. ,,Het bespaart tijd én water”, aldus Marja. - Onderbreek het programma niet. ,,Veel mensen vullen de vaatwasser en zetten 'm aan, om vervolgens een half uur later het programma te pauzeren en er nog snel een kopje bij te proppen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Vul de vaatwasser en laat het programma zijn werk doen. Dat ene kopje gaat dan maar met de volgende beurt mee.” - Hebben je wijnglazen al een blauwe waas? Leg ze dan in een badje met warm water en wat soda. ,,Dat werkt ook goed voor bierglazen waarin het bier niet meer goed schuimt. Laat de glazen er een half uurtje in badderen, neem met een sponsje af, even naspoelen en dan afdrogen.” - ,,Soms ruiken je glazen niet altijd meer even fris. Bij de supermarkt kun je speciale frishouders kopen, maar ik gebruik graag een schijfje citroen of wat azijn. Dat neutraliseert vieze geurtjes. Je stopt het gewoon bij de vuile vaat en klaar is Kees.”

Niets zo vervelend als verstopte keukenleidingen, en toch kan het de besten overkomen. Zelfs als je altijd oppast met wat je door de gootsteen spoelt. De experts van vtwonen vertellen je welke onverwachte dingen zomaar eens de oorzaak kunnen zijn.

Wc-borstel in de vaatwasser

Overigens gebruikt Marja de vaatwasser niet alleen voor kook- en eetgerei. ,,Ik doe regelmatig de wc-borstel in de vaatwasser. Mensen roepen weleens: ‘Bah! Doe jij dat in de vaatwasser?!’ Ja, dat doe ik. Het water is zo heet dat de bacteriën doodgaan. Ook onderdelen van de afzuigkap, ovenroosters en bakplaten stop ik in de vaatwasser. Is iets ingewikkeld om schoon te maken? Hupsakee; zet maar in de vaatwasser. Geen gedoe en geen gespetter.”

,,Vergeet ten slotte de vaatdoekjes niet. Van die gore gele lapjes die zo vies zijn dat ze bijna zelf weglopen. Dát is pas vies. Rol ze op en stop ze in de bestekbak of -lade van je vaatwasser”, sluit de schoonmaakexpert af.

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips: