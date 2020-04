Dit zijn de populairste klussen thuis tijdens de coronacrisis

Nieuwbouw­hui­zen sneller duurder dan bestaande woningen

10 april De gemiddelde prijs van nieuwbouwkoophuizen was in het laatste kwartaal van het vorig jaar 7,4 procent hoger dan een jaar daarvoor. Daarmee stegen prijzen van nieuwe woningen sneller dan die van bestaande koopwoningen, die in dezelfde periode gemiddeld 6,2 procent duurder werden, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).