Dit zijn de beste plaatsen om te wonen in Nederland

Elsevier Weekblad heeft samen met Bureau Louter een enquête onder 6.500 Nederlanders gehouden over de aspecten die zij belangrijk vinden aan hun woonomgeving, zoals de gewenste afstand tot winkels, zorginstellingen, scholen, bos en strand. Geld speelt geen rol in het onderzoek.



Met de uitkomsten zijn honderd criteria gewikt en gewogen, afkomstig uit onder andere het Centraal Bureau Statistiek (CBS). In een kaart kun je vinden hoe goed jouw gemeente scoort en waarom.



Tubbergen, Dalfsen en Dinkelland, alle drie in Overijssel, zijn de veiligste gemeentes om te wonen. Daar is relatief gezien de minste misdaad geregistreerd.



Rozendaal, Bloemendaal en Wassenaar, chique dorpen met dure villawijken, scoren vooral hoog dankzij de aanwezigheid van natuur en water. Amsterdam profiteert van de meeste horeca en luxe winkels, net als Maastricht en Roermond. Haarlem scoort ook hoog op dat gebied.