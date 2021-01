Dit wooncomplex is een nachtmerrie voor jongeren: ‘Douchen doe ik bij mijn oma’

Op internet ziet het er zo leuk uit, zegt Noa Esmee Parkin (18). De studente aan de laboratoriumschool in Leiden woont sinds november in een van de 124 kamers. ,,Mijn coach van Tom in de Buurt (welzijnswerk, red.) heeft dit project gevonden. Nu voelt ze zich schuldig. Sorry, ik wist ook niet dat het zo’n puinhoop is. In het begin was ik enthousiast. Vooral over het gebouw. Een wirwar van gangen, hoekjes en ruimtes. Ideaal om te chillen.”