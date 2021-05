Dit unieke ‘Harry Potter huisje’ met een gigantische tuin in hartje Utrecht staat te koop

Ook dit Italiaanse dorpje verkoopt huizen voor 1 euro

26 april Italiaanse dorpjes die heel goedkoop huizen aanbieden, het begint normaal te worden. Een tijdje geleden waren er al aanbiedingen in het plaatsje Sambuca, in Biccari en in Cinquefrondi. Deze keer is het de beurt aan Castiglione di Sicilia, een dorp op het eiland Sicilië. De goedkoopste huizen kosten er 1 euro.