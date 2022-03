Dit stel ruilt duurzame nieuwbouwwoning in voor oude busremise: ‘Het was een spontane actie’

Roos en Karel kochten hun huidige woning in de Hortensiastraat in Den Haag in 2015. Op deze plek stond voor de eeuwwisseling een oude school, die uiteindelijk plaatsmaakte voor de nieuwbouw in deze verder oorspronkelijke wijk. Het enige gebouw dat nog herinnert aan de oude school is het voormalige huis van de conciërge. ,,Die wilde nooit weg”, vertelt Karel. ,,Het is een leuke dissonant in dit verder kloppende geheel.”