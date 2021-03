Dit nieuwbouwhuis wordt voor 180.000 euro opgeleverd, je moet het alleen zelf afmaken

energierekening Jos (69): ‘Gasketel eruit, warmtepomp en zonneboi­ler erin, want besparen is je eerste verdienste’

29 maart Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jos Meijer (69) uit Hommerts.