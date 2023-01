Dit moet je weten over snoeien: ‘Bomen en struiken hebben geen voordeel bij het afhakken van ledematen’

WOZ met 17 procent omhoog: ‘Iedere 10.000 euro verlaging levert jaarlijkse besparing op van 50 euro’

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is fors gestegen. Gemeenten maken de komende maanden bekend wat de WOZ-waarde per woning is. ,,Controleer dat goed’’, waarschuwt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,Als je huis te hoog wordt gewaardeerd, kan dat honderden euro's belasting schelen.’’

19 januari