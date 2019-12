Dit kopen Nederlanders voor onder de kerstboom

Toch ook wel even aardig om te schetsen hoe de gemiddelde kerstboom eruit ziet van webwinkelend Nederland. Dat is niet geheel verrassend een kunstboom. Echte kerstbomen haal je toch wat sneller bij een tuincentrum of direct van het land. Bol.com verkoopt dit seizoen tien keer zoveel kunstbomen als echte kerstbomen. Opvallend detail: de kunstbomen worden al vanaf de zomer ingekocht. Je kunt er maar beter vroeg bij zijn.

De aankleding van de boom is minstens zo belangrijk. De meeste kerstballen die worden verkocht zijn goud (25 procent) en zilver (20 procent). Dit jaar zijn echter ook de zwarte ballen mateloos populair. De verkoop groeide met 327 procent.

Draadloos

Of het cadeaus zijn voor iemand anders, of voor de kopers zelf, dát weten de webwinkels niet. Maar volgens Coolblue doen de draadloze elektronica het opvallend goed. ,,Draadloze speakers, koptelefoons, laders en oortjes zijn op dit moment ontzettend populair. We zien in het algemeen dat steeds meer klanten deze draadloze producten bestellen, maar nu zien we ook een sterke toename in de aanloop naar kerst", zegt een woordvoerder.

De populariteit van draadloos wordt beaamd door Mediamarkt. De oortjes zonder snoer van Apple gaan als een malle, net als de chromecast van Google, waarmee je video's vanaf andere apparaten draadloos op de televisie kunt streamen.

Spelletjes

Ook games doen het goed bij Mediamarkt. Meest verkocht in december: FIFA 20 (voetbal) en Call of Duty Modern Warfare, allebei voor de Playstation 4. Draadloze controllers gaan eveneens als warme broodjes over de toonbank.

Volledig scherm 30 Seconds is al jaren een erg populair spel, zeker op oudejaarsavond. © Bol.com

Bol.com ziet een aantal gezelschapsspelletjes dat gretig wordt ingekocht. 30 Seconds staat al drie jaar in de top 2 met jaarlijks duizenden aankopen. Het kennisspel doet het goed op oudejaarsavond, dus dat verklaart misschien de populariteit. Ook in trek zijn Monopoly Valsspelers Editie en het dobbelspel Qwixx.

Cosmetica

Blijkbaar moeten de tanden schoner in het nieuwe jaar, want een opvallend veelvoorkomende aankoop deze maand is een elektrische tandenborstel, zo laat Coolblue weten. De webwinkel ziet ook een piek in de verkoop van keukenmixers en pannensets. Wellicht noodzakelijk om de unieke kerstmaaltijd mee te bereiden.

Als cadeau zijn cosmeticaproducten uiteraard favoriet. Dikke kans dat je iets van Rituals krijgt, of een parfum zoals Guess Seductive, weet Bol.com te vertellen. Ook duurzame artikelen van Weleda zijn in december geliefd.

Films en boeken

Nu denk je misschien dat iedereen de onvermijdelijke kerstfilm Home Alone wel eens heeft gezien. Niets is minder waar als we de verkoopcijfers moeten geloven, want Home Alone is nog steeds de meest populaire kerstfilm die wordt verkocht.

Ook boeken doen het nog steeds goed als cadeau. 'Ja-maar... Omdenken’ van Berthold Gunster en ‘Het Bucketlistboek voor koppels’ van Elise de Rijck staan al drie jaar in de top elf van meest verkochte boeken in deze periode. ‘Hoe krijg je altijd gelijk?’ van Leo Pot is speciaal dit jaar erg gewild, net als ‘Mindf*ck Next Level’ van Victor Mids, ‘Basta’ over Marco van Basten en ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman.