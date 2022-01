Dit gebeurt er met je nieuwe huis (én de kosten) als de bouwer plots failliet gaat

In de polder bij Nieuwer­kerk moet nieuw dorp komen: ‘Ze heien ondergang tegemoet’

De Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans (60) zegt het bijna tussen neus en lippen door: ja, hij wilde best minister voor Klimaat en Energie worden in het nieuwe kabinet IV. Dan zou hij voor de gelegenheid prima kunnen aanhaken bij D66, die zorg voor het milieu hoog in het vaandel heeft staan. Al is het maar om langs deze weg een stokje te steken voor - naar zijn mening - onzalige projecten als het op traditionele wijze bouwen van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder bij Rotterdam. ,,Want dat kan over 100 jaar zijn weggespoeld door het wassende water.’’

