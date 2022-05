Dick is dol op het werk van Piet Oudolf: ‘Het is geweldig, zo moest mijn tuin ook worden’

BINNENKIJKEN Elize (24) heeft ouderwet­ser interieur dan haar oma’s: ‘Woonboule­vard? Ga liever naar de kringloop­win­kel’

Standaard kun je het interieur van Elize van de Werken (24) niet noemen, zeker niet voor haar leeftijd. Haar voorliefde voor oude spullen is in het hele huis te zien. Alsof je zo’n vijf decennia teruggaat in de tijd, maar dan wel met een moderne twist. ,,De oma’s noemen het hier ouderwets.”

25 april