Deze zonnepanelen kun je zelf installeren en de stekker stop je gewoon in het stopcontact

Daklozen en andere kwetsbare doelgroe­pen sneller aan huis geholpen, ook projecten in West-Bra­bant

10:29 Het kabinet maakt geld vrij voor de (om)bouw van 12.400 woningen voor kwetsbare groepen. Minister Ollongren van Wonen investeert 50 miljoen euro in 123 projecten, zodat die versneld van start kunnen gaan. In deze regio gaat het om projecten in de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Altena.