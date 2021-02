Deze planten kennen allerlei kruisingen, mede dankzij de hommels

Longkruid is een van de eerste vaste planten die in het voorjaar beginnen te bloeien. Wat zeg ik: in de winter, want meestal zijn er rond de kerstdagen al een paar bloemen te vinden. In de loop van het nieuwe jaar wordt de bloei steeds rijker, totdat het hoogtepunt valt in maart. Dan vliegen ook de hommelkoninginnen en zijn de eerste zweefvliegen al actief. Voor honingbijen valt de bloei te vroeg.



Mede dankzij die hommels, die niet alleen van bloem naar bloem vliegen maar ook van soort naar soort, is er een groot aantal kruisingen ontstaan. Als je meerdere soorten longkruid plant, kun je ook in je eigen tuin nieuwe kruisingsproducten vinden. De verleiding is dan groot om zo'n nieuwe kruising een naam te geven en niets weerhoudt je ervan om die op de markt te brengen. Je bent dan niet de eerste die dat doet en zo heeft het overspel van de longkruiden geleid tot een eindeloze reeks van nieuwe hybriden, met namen van vrouwen, kinderen en vrienden. 'Esther', 'Diana Clare', 'Roy Davidson', 'Leopold', 'David Ward', 'Dora Bielefeld', 'Fiona', 'Lewis Palmer', 'Piet Stam', 'MissElly' - je kunt er met gemak een elftal uit vormen.