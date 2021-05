Deze planten doen het uitstekend in de badkamer

vraag 't vtwonenPlanten zijn over het algemeen wel in iedere ruimte van het huis te vinden, maar in de badkamer ontbreekt hij in veel huishoudens. Zonde, want er zijn genoeg opties en het maakt het badkamerinterieur meteen een stuk spannender, vindt Anna van der Heijden van vtwonen. Op 18 mei ‘Wereld Plantendag’ alle reden in te zoomen op het groene geluk.

Zelf heeft Anna best wat planten in huis, maar sinds de komst van een kat moet ze enkele exemplaren verstoppen in de slaapkamer. Op de badkamer heeft ze nog niks, maar ze vindt dat eigenlijk zonde. ,,Het is een leuke plek voor planten, want het kan wel wat vrolijker. Ik heb witte tegels tegen de muur, een simpele douche. Dat smetteloze kan wel wat levendigheid en beweging gebruiken!”

Wat zijn de opties?

,,Waar je natuurlijk op moet letten is dat de plant tegen vochtige ruimtes kan en in veel gevallen tegen donkere ruimtes. Ik heb zelf bijvoorbeeld alleen een klein raampje naar de keuken. Mogelijkheden zijn de lepelplant, graslelie, de varen, de philodendron, de sansevieria. Over het algemeen de tropische planten die gewend zijn op vochtige, donkere plekken te groeien. Verder zijn hangplanten erg geschikt, zoals de erwtenplant. En als je nou toch bang bent dat ze het niet overleven, kun je altijd nog voor een mooie kunstplant gaan.”

Bekijk bij vtwonen welke planten goed tegen vocht kunnen.

Er is wel weinig plek. Waar zet je ze neer?

,,Daarom is een hangplant natuurlijk ideaal. Die zorgen ook nog eens voor wat dimensie in de ruimte. Ze zorgen ervoor dat er wat gebeurt. Maar er zijn veel meer plekken: een kleintje naast de spiegel, op een wandrekje, op de badrand, achter het toilet op een plank... zet eens een grote plant naast de douche of het bad zodat je een privéhoekje creëert. Kan op een houten bankje of een krukje. En ik zie ook veel voorbeelden van ladders waar je wat planten aan kunt ophangen. Maak de boel levendig.”

Heb nog voorbeelden van verrassende tips?

,,Ik heb zelf een keer gelezen over eucalyptustakken die je in de douchecabine hangt. Niet onder de douchekop, maar net erachter. Dat heb ik zelf ook geprobeerd. Hangt gewoon aan een touwtje. Als het warm en vochtig wordt in de douche, gaat het geuren alsof je in een spa bent. Ik vond het chill, zeker het proberen waard!”

,,Verder kun je qua styling het tropische en natuurlijke thema laten terugkeren in de accessoires. Een badmat of wc-borstel van bamboe of een rieten mand. Dan maak je er een soort zenkamer van.”

Welke planten staan in jouw badkamer?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hieronder alle video's voor meer wooninspiratie.