Deze Brabantse villa met ‘hoog James Bond-gehalte’ staat te koop voor 11 miljoen euro

Hypotheek­ren­te daalt verder dankzij hevige concurren­tie

7 februari Het einde van verlagingen op de hypotheekrente lijkt nog niet in zicht nadat deze week maar liefst 32 van de 40 hypotheekverstrekkers in Nederland hun rentes naar beneden hebben bijgesteld. De concurrentie tussen banken en andere geldverstrekkers is hevig, aangewakkerd door veranderingen in de overdrachtsbelasting, analyseert De Hypotheekshop.