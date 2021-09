Deze bollen kun je nu alvast voor de herfst planten

Bloembollen van De Grote Drie, tulpen, hyacinten en narcissen, plant je pas in september en oktober, maar er zijn behoorlijk wat bollen die in het najaar bloeien. Die moeten nu met spoed de grond in. Een voorbeeld is de herfsttijloos, die ook wel naaktbloeier wordt genoemd omdat de bloem in de herfst verschijnt, maar het blad pas in het voorjaar.