Deze arbeidsmigranten hebben wél een kans op de woningmarkt

Het is 2013 als Martins Krastins werkt als een houthakker in de bossen van Letland. Wanneer een vriend van hem vertrekt naar Nederland om daar te werken, pakt hij die kans met beide handen aan. Na gewerkt te hebben in verschillende tuinbouwbedrijven in Westland, komt hij terecht bij een bouwbedrijf waar hij met zijn opleiding in chemische techniek van echte waarde kan zijn.