De wc doorspoelen zal nooit meer hetzelfde zijn: app helpt met vieze lucht filteren

Het huis van de toekomst is uitgerust met talloze ‘slimme’ snufjes. Megaleverancier voor wc’s Geberit uit Zwitserland mengt zich nu in de ontwikkelingen met een doorspoelknop op het toilet die je kunt verbinden met een app op je telefoon. Daarmee wil het de strijd tegen vieze luchtjes aangaan.

Ook de kleine kamer ontkomt daarmee niet aan de ontwikkeling dat huizen steeds voller worden gestopt met technologie, concludeert trendwatcher en futurist Tony Bosma. ,,De slimste persoon in de kamer is straks de kamer zelf, zeg ik wel eens. Zo’n beetje elk bedrijf is er mee bezig.”

Al jaren geleden kwamen Japanners met een wc die bediend kan worden met de telefoon. De klep omlaag en doorspoelen kan dan op afstand. Techsite Tweakers schreef dat het toilet statistieken bijhoudt over de gezondheid van de toiletbezoeker. Ook kan het water- en elektriciteitsverbruik van het toilet worden gemeten. Op muziekfestival Lowlands stonden afgelopen zomer toiletblokken die, zodra je plaatsnam op de bril, de hartslag en bloeddruk kon meten. Ook de urine werd geanalyseerd, om te weten of je bijvoorbeeld genoeg dronk.

De Zwitserse multinational Geberit introduceert nu dus een stankvrij toiletsysteem, zo is de belofte. Het apparaat wordt achter de bedieningsplaat aangebracht, bij de meeste mensen bekend als de doorspoelknop. Nare luchtjes worden via de toiletpot en de wateraanvoerleiding naar een koelfilter gevoerd. De lucht wordt gereinigd en terug de ruimte ingeblazen vanuit de zijkant van de bedieningsplaat. Bij het proces worden geen chemicaliën gebruikt, maar is wel elektriciteit nodig, zegt een woordvoerder. De slimme doorspoelknop past op bijna alle wc’s van hetzelfde merk.

Ingebouwde sensor

Wil je de instellingen aanpassen, dan kun je daarvoor een app op je telefoon gebruiken. Een ingebouwde sensor signaleert wanneer iemand de wc nadert. Dan wordt de geurzuivering automatisch geactiveerd. Daarnaast gaat een oriëntatielicht onder de doorspoelknop aan, waardoor ’s nachts de weg naar de wc wordt gewezen. ,,In principe past het in de definitie van een slimme omgeving”, zegt Bosma. ,,Het systeem kan zelf waarnemen, zelf denkstappen ondernemen en daar naar handelen. Ik word echter wel een beetje gek van alle apps die worden gelanceerd. Laten we eerlijk zijn: hoeveel gebruik je er écht?”