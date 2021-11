De voor- en nadelen van een gietvloer

Zelf heeft ze géén gietvloer. ,,Ik vind het prachtig, maar het moet bij het huis passen. Bij ons vond ik het te strak, ik woon in een jarendertighuis. In de gang ligt ook al een stenen vloer. Dat combineert beter met hout, dat geeft meer warmte. Een gietvloer zou voor ons te strak zijn."

Wat is het eigenlijk precies, een gietvloer?

,,Veel mensen doet het aan beton denken, maar het is een kunststof, polyurethaan, oftewel PU. Het bestaat uit enkele harde en zachte laagjes en je kunt het in allerlei kleuren krijgen, bijna in iedere RAL-kleur wel. De meeste mensen gaan voor een lichte vloer of betonlook. Het is een dunne vloer, de warmteafgifte van vloerverwarming gaat goed. Houd er rekening mee dat het niet in elke huurwoning mag, dat moet je overleggen met de eigenaar.”

Het schijnt wel lang te duren om die meerdere laagjes aan te brengen?

,,Als je er een specialist voor inhuurt, wat in de meeste gevallen aan te raden is, dan moet die enkele dagen achter elkaar terugkomen om laagje voor laagje aan te brengen. Dat maakt het kostbaar. Voordeel is dan wel weer dat het bestendig is tegen vocht.”

Wat doet het met de sfeer in huis?

,,Je ziet een gietvloer vaak in een basic interieur. Het combineert goed met houten meubels en niet te veel franjes. Ook als je gaat voor een industriële look staat het mooi, Scandinavisch, in ieder geval in strakke interieurs. Het is eigenlijk een hele mooie basisvloer, waar je alle kanten mee op kunt. Een houten vloer is over het algemeen wat meer aanwezig.”

Nadelen gietvloer (PU) - Relatief bewerkelijk door laagjes, aanbrengen duurt vaak vijf dagen

- Specialist nodig, niet elke aannemer kan het goed

- Vooral bij donkere vloeren zijn krasjes goed zichtbaar

- Niet goedkoop (60-100 euro per vierkante meter). Hoe meer oppervlakte, hoe goedkoper

- In huurhuizen vaak niet toegestaan, omdat de vloer vastzit

- Ondervloer moet geschikt zijn. Het liefst beton, geen houten ondervloer

En al die verschillende kleuren, kan dat leuk zijn?

,,Het is niet standaard, dat is leuk. Maar het ligt aan de ruimte. Kijk uit met hele donkere kleuren in kleine ruimtes. Als je voor een lichte kleur kiest, moet je wat meer uitkijken met vlekken. Als je huisdieren of kinderen hebt is dat misschien minder verstandig. In de badkamer of keuken kun je wat meer uitpakken. Ga voor een basic keuken en laat juist de vloer eruit springen met bijvoorbeeld een groengrijze tint. Het is de kleur die de sfeer moet bepalen. En bij de nu zo populaire aardse kleuren staat een warmgrijze of naturelle gietvloer prachtig.”

Voordelen gietvloer (PU)

Egaal, naadloos, dus makkelijk in onderhoud

Strakke, moderne uitstraling

Geleidt warmte goed, fijn met vloerverwarming

Waterdicht, dus kan goed in wc en badkamer

Bijna alle kleuren mogelijk

Antisliplaag aan te brengen

Geluidisolerend: dempende werking

Moet je nog ergens op letten?

,,Laat je sowieso goed voorlichten. Een gietvloerenboer kan nog wel eens makkelijk zeggen dat het geen enkel probleem is voor nieuwbouwwoningen of in de hele natte ruimtes. Maar bij nieuwbouw is het bijvoorbeeld belangrijk dat de ondervloer al goed is uitgedroogd. Er kunnen anders vlekken of scheuren ontstaan. Vraag daar goed naar.”