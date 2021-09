De visgraattafel als eyecatcher als je niet de hele vloer wil vervangen

De visgraatvloer, die kennen we inmiddels wel. Hij is te verkrijgen in alle soorten en maten: van hout tot laminaat en van pvc tot vinyl. Speciaal voor iedereen die de visgraatvloer te duur, te opvallend of te hip vindt, maar toch graag een subtiele touch van de trend in huis wil, zijn er tegenwoordig veel meer visgraattrends. Tegels op de badkamer, behangprints en wat denk je van visgraattafels?

Carla Adriaanse van Adriaanse Interieur vond haar inspiratie voor de visgraattafel in, jawel, de vloer. ,,Mijn man heeft 28 jaar vloeren gelegd, waaronder een heel hoop visgraten. Ik vond dat zo mooi dat ik op een gegeven moment zei: kun je daar geen blad van maken?’’. Zo gezegd, zo gedaan. ,,Met een paar stoere stalen poten eronder, werd het een fantastische tafel.’’

Jaren later is de visgraattafel de best verkopende tafel van het bedrijf. Carla: ,,Dat is sinds zo’n drie jaar. Sinds de coronacrisis is het helemaal geëxplodeerd.’’ Ook Stephan Mos zag de vraag naar visgraatpatronen toenemen in zijn webshop MisterTafel.nl. ,,Mensen zeggen vaak: ik vind het supermooi, maar ik hoef niet zo’n hele vloer. Alleen een tafel is dan een mooie oplossing.’’

Landhuizen en kastelen

Het visgraatpatroon is al honderden jaren populair. Eeuwenlang was het vooral terug te vinden in landhuizen en kastelen. Het was namelijk behoorlijk duur. Volgens Mos heeft dat met het handwerk te maken. ,,Een visgraatpatroon bestaat uit veel verschillende stukken die allemaal handmatig aan elkaar gelegd moeten worden. Dat maakt het erg arbeidsintensief en dus kostbaar. Ook nu nog.’’ Het heeft er ook voor gezorgd dat we het patroon associëren met een luxegevoel. Adriaanse: ,,Het is chic, hè? Klassiek en tegelijkertijd eigentijds.’’

Volledig scherm Er zijn ook salontafels met visgraatpatroon. © Adriaanse

Qua onderhoud kun je kiezen voor een afwerking met olie of lak. ,,Als je kiest voor olie, verandert de kleur van de tafel. Het voordeel is dat je hem plaatselijk kunt bijwerken als dat nodig is’’, legt Mos uit. ,,Maar als je kleine kinderen hebt, zou ik kiezen voor lak. Dat is toch net wat makkelijker schoonmaken.’’

Luchtvochtigheid in de gaten houden

Volledig scherm © MisterTafel Een ander onderhoudspuntje heeft te maken met luchtvochtigheid. Mos: ,,Hout krimpt als de lucht droog is, in de winter bijvoorbeeld. Bij een normale houten tafel merk je dat niet zo, maar bij een visgraatpatroon kunnen er kieren ontstaan tussen de planken. Dat trekt weer bij in de lente.’’ Maar dat betekent niet dat je er niets aan moet doen. ,,Als je het te lang door laat gaan, kan het hout gaan scheuren. Het is daarom belangrijk om de luchtvochtigheid op peil te houden, door niet te veel te stoken bijvoorbeeld. Dan blijft je tafel het langste mooi.’’



Hoe combineer je dat nou, zo’n visgraattafel? Door de luxe uitstraling te benadrukken, volgens Mos. ,,Ook anno 2021 oogt een visgraatpatroon klassiek en chic. Dat haal je omhoog door het bijvoorbeeld te combineren met fluwelen stoelen.’’ Adriaanse: ,,Ik adviseer altijd om warme en koude materialen samen te voegen. Zo’n warme, houten tafel combineer je bijvoorbeeld met strak, zwart staal. En heb je een witte hoogglans keuken? Ook daarbij staat zo’n houten tafel fantastisch.’’

En kun je een visgraattafel nemen bij je visgraatvloer? ,,Dat is wat mij betreft echt een no-go’’, zegt Mos lachend. ,,Het komt niet tot z’n recht.’’ Zeker omdat niet elk visgraatpatroon hetzelfde is. ,,Stel, je vloer is gemaakt van latjes van 10 cm en je tafel van latjes van 8 cm breed. Dan is de hoek verschillend. Dat match totaal niet en oogt heel rommelig.’’ Adriaanse vult aan dat het eventueel zou kunnen als de tafel een stalen rand heeft. ,,Maar het is wel riskant’’, waarschuwt ze. ,,Zo’n visgraatvloer óf -tafel is al een enorme eyecatcher van zichzelf. Dat heeft niet zo veel meer nodig.’’

