De takken van de hazelaar doen het goed op het kerkhof of als wichelroede

Karin en Steve bouwen vijf jaar (!) lang aan droomvilla, maar willen er nu toch niet in wonen

20 oktober Karin van Stijn (51) en vriend Steve Bom (52) begonnen in 2016 aan een ‘missie’: hun droomhuis bouwen. Vijf jaar later en vele tegenslagen verder, is de imposante woning eindelijk klaar. Maar de eigenaren gaan er niet wonen. ,,De tijd heeft ons ingehaald.”