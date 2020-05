De stippenplant is bezig aan een comeback en zo verzorg je hem het beste

Van de meer dan duizend soorten begonia's is de stippenplant niet de enige met stippen op zijn blad, maar wel de bekendste. De stippenplant is de Begonia maculata, een begonia met donkergroen blad dat is versierd met grote zilveren spikkels - alsof iemand met een potje aluminiumverf aan het werk is geweest.

Van alle kamerplanten hebben de begonia's de meeste variatie in patronen op hun blad. Stippen, vegen, strepen, kruizen, je kunt het zo gek niet bedenken of het komt bij een begonia voor. Je kunt erdoor gefascineerd raken en er zijn dan ook plantenliefhebbers die een collectie bladbegonia's aanleggen.

Regenwoud

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving Veel begonia's komen uit het tropisch regenwoud. Als je het die soorten in de huiskamer naar de zin wilt maken, moet je de atmosfeer van het regenwoud nabootsen. Gefilterd licht valt te regelen - in het regenwoud valt geen zonlicht - maar het creëren van een hoge luchtvochtigheid is minder eenvoudig. Wat dat betreft is een begonia de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn: als de lucht te droog is, worden de bladranden bruin. Veel mensen denken dit te kunnen oplossen door de kwijnende begonia nog maar eens een extra scheutje water te geven, maar dit werkt averechts: de stengels gaan rotten en de plant gaat dood.

Wat wel goed werkt bij de stippenplant en andere begonia's: de bloempot eenmaal per week in de gootsteen zetten. Die laat je halfvol lopen, waardoor de potgrond zich vol water kan zuigen zonder dat de plant nat wordt. Haal de pot na een halfuurtje uit het bad en laat hem uitlekken. Zet de plant daarna weer terug.

Je zou denken dat het dagelijks besproeien met de plantenspuit een goede manier is om de luchtvochtigheid op te krikken, maar ook dat stellen veel begonia's niet op prijs. Vraag me niet waarom, maar deze planten uit het regenwoud worden in onze huiskamer liever niet nat.

Volledig scherm Begonia listada. © RV

De beste manier om ze te behandelen is een grote schotel vullen met grind en ervoor te zorgen dat die permanent vol water staat. Daarop komt dan de stippenplant, zonder dat de pot in het water staat. Het verdampende water zorgt voor de gewenste luchtvochtigheid.

De stippenplant is gemakkelijk te stekken en een zelfgestekte plant is altijd een leuk cadeautje. Zodra de plant uit model raakt, knip je hem terug. De afgeknipte stengels zet je in een jampot met water. De stekken zullen zonder probleem wortelen, waarna je ze kunt oppotten.

Als je een stippenplant koopt, zit die in een plastic pot. Bedenk dat er meer planten sterven aan te veel dan aan te weinig water en zet hem in een aardewerken bloempot. Die is poreus en blijft minder lang nat.