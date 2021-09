De jaren 70 komen terug in het interieur

vraag 't vtwonenIn het najaar en met name in 'woonmaand oktober’ presenteren interieurzaken en meubelmerken hun nieuwe collectie. Invloeden van de jaren 70 komen terug en nieuwe basic kleuren domineren het palet, vertelt Tanja Saarberg van vtwonen.

Voor iedereen in de woonbranche is het volkomen logisch: de zomer is afgelopen en mensen gaan weer wat meer naar binnen kijken in plaats van naar buiten. De ‘woonmaand oktober’ is de aftrap van een nieuw seizoen voor ontwerpers, stylisten, woonmagazines en tv-programma's.

Volledig scherm Styling Cleo Scheulderman | Fotografie Jeroen van der Spek | Assistentie Krystel Jane Robinson. © Jeroen van der Spek Wat zijn de grote trends?

,,Nieuwe basic kleuren”, zegt Tanja. ,,Het was een hele tijd zwart, wit, grijs, hout en beton. Het schuift op naar naturel en greige - een kruising tussen grijs en beige. Het interieur wordt allemaal wat warmer, iets vrouwelijker ook, als je dat zo kunt zeggen. De materialen en kleuren zijn zachter, ronde vormen in de meubels, zachte stoffen. Ook het hout dat wordt gebruikt is wat warmer. Notenhout in plaats van eikenhout. We lijken wat warmte nodig te hebben na alles wat er is gebeurd in de wereld. Als je binnenkort naar een woonwinkel gaat, zul je dat tegenkomen.”



Ook komen de jaren 70 terug naar de woonkamer. ,,Dat zie je aan bepaalde designklassiekers. Meubels van nu zijn er echt op geïnspireerd. Denk aan de Togo-bank van Ligne Roset. Zelfs de zitkuilen komen weer terug. En daar mogen best wat planten omheen staan, de trend met veel planten in huis is nog niet afgelopen. Alles krijgt wel een eigen twist.”

Wat zijn de verschillen met de jaren 70?

,,Alles is anders en frisser. De kleuren verschillen. Als je het met kleding vergelijkt: de wijde pijpbroek was toen van ribfluweel en nu misschien van jeans. Zo is het met meubels ook. Afgelopen maand kwamen we op de beurs in Parijs veel koningsblauw tegen, in plaats van het oranje dat in de jaren 70 domineerde.”

Het zijn veel natuurlijke vormen en kleuren. Hoe zit het met natuursteen?

,,Dat zie je ook nog steeds veel terugkomen. Met name travertin kom ik veel tegen, een zoetwaternatuursteen. Je hebt er bijzettafels en salontafels van. Het past ook goed bij de Afrikaanse invloeden die je veel tegenkomt in accessoires van aardewerk. Ook wandtegels voor de woonkamer met wat meer reliëf, zoals onlangs in een uitzending van Weer verliefd op je huis was te zien, zijn in lijn met de jaren 70-trend.

Heeft het allemaal een lange houdbaarheidsdatum? Een eettafel of bank koop je niet voor maar één jaar, toch?

,,Dat klopt, het is een proces van enkele jaren waarin huiskamers veranderen natuurlijk. In de jaren nul van deze eeuw had je van die plofbanken. Op een gegeven moment ging alles over op pootjes. Dat blijft dan jarenlang de norm. Het gros van de mensen kiest natuurlijk voor een naturelle kleur, veel eerder dan koboltblauw. Ben je meer van de trends, dan ga je misschien nu wel voor zo'n uitgesproken blauwe kleur. Maar het kan zijn dat je daar eerder op raakt uitgekeken.”

