De comeback van het cocoonen: ‘Mensen zijn meer thuis dan ooit’

Dat was wel even wennen voor het Morres Wonen-team na drukke maanden sinds de feestelijke heropening en de daaruit voortvloeiende campagne. ,,We horen geen Vlaams of Frans meer, alleen maar Nederlands. Voor ons is dat vreemd. De slogan van Morres is altijd geweest: 'We zijn de meest Vlaamse winkel van Nederland'. Dat was even anders'', vertelt Walter van de Griendt, algemeen directeur van Morres Wonen, de 110 jaar oude, in het Zeeuws-Vlaamse Hulst gevestigde woonwinkel. ,,Een collega zei pas nog: 'Eigenlijk zijn we door de crisis veranderd in de grootste huiskamer van Nederland'.''



Zestig, zeventig procent van de klanten bij Morres is Vlaams- en voor een deel ook Franstalig. Van de Griendt: ,,Naar de noordkant waaiert wat je bij ons hoort uit van Zeeuws, naar Rotterdams en een vleugje Haags. Dan is het vreemd dat het na een feestelijke heropening in september in maart plots een stuk stiller werd, vanwege de coronacrisis. De grens met België was dicht, dus een zeer groot deel van de klandizie viel in één klap weg.’’

Op afspraak

Een voordeel was dat wat een bedrijf als Morres verkoopt geen enorme urgentie heeft. Van de Griendt: ,,Je moet op gezette tijden naar de supermarkt, anders is je koelkast leeg. Bij meubelen is dat anders.’’

Het consumentengedrag veranderde in heel korte tijd, zowel in de winkel als online, bemerkte ook Van de Griendt. ,,De afgelopen maanden zijn onze klanten meer dan ooit op afspraak naar de winkel gekomen. Dat heeft natuurlijk te maken met deze coronatijd, met het gevoel van veiligheid. We hebben het voordeel dat Morres Wonen groot is, social distancing is hier echt geen probleem. Maar er speelt nog iets anders: mensen vinden het huis belangrijker, ze zijn meer thuis dan ooit, ook door het thuiswerken, en hebben ook meer tijd om zich te laten inspireren. Plus: mensen willen tegenwoordig een totaaladvies.’’

Een andere ontwikkeling was het beeldbellen met klanten die niet naar Hulst wilden of konden komen. ,,Een jaar geleden was het ondenkbaar dat dat bij ons een serviceaspect zou zijn, maar er was een periode dat er vier teamleden continu mee bezig waren. Dit bleek echter iets tijdelijks, het heeft zich niet echt doorgezet. Juist de behoefte aan persoonlijk advies in de winkel, personal shopping, is de afgelopen tijd alleen maar gegroeid.’’

Quote Je bent ondernemer, dan moet je niet in een hoekje gaan zitten snikken Walter van de Griendt

Meer dan ooit ervaren ze bij Morres Wonen ook dat mensen die eerst in de winkel zijn geweest, thuis voor alle zekerheid onder meer de maatvoering controleren en dan via internet bestellen. ,,Naslag-omzet, noemen we dat. Daarnaast zien we dat door de crisis het cocoonen een comeback maakt. Mensen vinden het weer echt belangrijk om het thuis zo gezellig mogelijk te maken. Er wordt in het algemeen veel meer geld uitgegeven aan meubels. Wij tellen niet alleen veel meer klanten, ze kopen ook meer. We zien bijvoorbeeld een enorme groei in raamdecoratie en stoffering.’’

Woonmaand

Normaal gesproken is oktober een ‘woonmaand’ voor Morres, een belangrijke periode, zegt de directeur. ,,En we kennen natuurlijk de omzetpieken rondom Pasen en kerst als geen ander, maar dat ritme is nu eigenlijk helemaal zoek. Bovendien: Morres Wonen is een Nederlands bedrijf, maar een groot deel van onze omzet komt van over de grens. In Vlaanderen zijn er afgekaderde periodes waarin de sale mag plaatsvinden en dat zijn daar de maanden januari en juli. Die salesperiode in Vlaanderen is vanwege corona verzet naar augustus en met de grenzen die intussen weer open zijn, zijn we ook daar optimaal op voorbereid.’’

Woontrends

De crisis verandert niets aan de woontrends van 2020, blijkt uit de keuzes van consumenten. Qua materialen blijft hout favoriet. Grenen, eiken, mahonie en imitatiehout zijn populair. Zachte en delicate tinten zoals pastelkleuren, vooral roze en groen, sieren eetkamers, keukens en slaapkamers. Wie de kleuren combineert met natuurlijke materialen in het meubilair, creëert precies het concept dat in 2020 zo trendy is: natuurlijke warme en gastvrije omgevingen.

Kansen pakken

Ondanks al deze verwarrende perikelen is Van de Griendt positief gebleven: als mens, als ondernemer. ,,Maar natuurlijk. Ondernemers moeten optimistisch zijn, ze moeten kansen zien en kansen benutten. Je hebt er niets aan om in een hoekje te gaan zitten snikken, dan moet je geen ondernemer worden. Al zeg ik er wel bij dat het in onze branche anders ligt dan in bijvoorbeeld de horeca, voor die sector is een inhaalslag maken bijna onmogelijk.’’

Kansen pakken dus, herhaalt Van de Griendt. ,,Dit is nu eenmaal een leerzame periode. Een bezoek aan het type winkel als Morres Wonen wordt steeds vaker als een uitje gezien. Mooie bijkomstigheid: onze woonwinkel is ruim en helemaal coronaproof. Wij hebben zorgvuldig alle maatregelen getroffen die nodig zijn om klanten te ontvangen conform de huidige richtlijnen.’’

