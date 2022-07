‘De architectuur van de toekomst’: modder als duurzame oplossing tegen extreme temperaturen

De oude stad van Sana’a in Jemen is sinds 1986 Unesco werelderfgoed, dankzij haar unieke lemen wolkenkrabbers. De torenhoge bouwwerken zijn gemaakt van aarde en versierd met unieke geometrische patronen. De skyline gaat op in de nabijgelegen bergen die een gelijkwaardige kleur hebben. De gebouwen worden nog steeds bewoond en zijn daarom een uitstekend voorbeeld van hoe eeuwenoud bouwmateriaal nog steeds aantrekkelijk kan zijn.

Voor Salma Samar Damluji, medeoprichter van de Daw’an Mud Brick Architecture Foundation in Jemen en auteur van The architecture of Yemen and its reconstruction, zijn huizen van modder de ‘architectuur van de toekomst’. In een interview met BBC vertelt ze hoe we niet meer in ‘deze betonnen oerwouden’ kunnen leven. ,,We moeten rekening houden met het milieu en de biodiversiteit.”

Volledig scherm Het oude stadsgedeelte van Sana'a, Jemen. © EPA

Duurzaam alternatief voor beton

De bouwsector is verantwoordelijk voor 38 procent van de globale CO 2 -uitstoot. De sector zal dus moeten innoveren om de wereldwijde doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen 2050 te doen slagen. Hierbij is volgens wetenschappers de vervanging van beton van cruciaal belang, aangezien betonbouw goed is voor 7 procent van de wereldwijde CO 2 -uitstoot.

Volgens Damluji is modder een perfect en duurzaam alternatief voor beton. Leem is een biologisch materiaal en bevat dus geen schadelijke stoffen, de productie ervan is energiearm, het materiaal is eindeloos recyclebaar en bouwen met leem zou ook minder energie vereisen. Maar het grootste voordeel van leem is misschien wel dat het vocht- en warmteregulerend is, wat voor een energiezuinige woning zorgt.

Koel in een hittegolf

Een lemen huis is dus niet alleen duurzaam, het drukt ook de energiekosten en is ideaal om onze steeds warmer wordende zomers door te komen. Een van de beste kwaliteiten van lemen gebouwen is dat ze warm zijn in de winter en koel in de zomer, zeggen architecten. Moddermuren hebben een hoge thermische massa, wat betekent dat ze langzaam warmte absorberen en opslaan, waardoor het huis minder snel opwarmt.

,,Moddermuren verzamelen overdag warmte van zonnestraling en geven die ‘s nachts weer af. De temperatuur schommelt nooit - hij is altijd op een comfortabel niveau”, zegt Pamela Jerome, een Amerikaanse architect en voorzitter van de Architectural Preservation Studio, die zich richt op restauratieprojecten over de hele wereld, aan de BBC.

Volledig scherm De dertiende-eeuwse Grote moskee van Djenné, gelegen in Mali, is het grootste en bekendste gebouw dat volledig werd gemaakt uit leem. © Atlantide Phototravel/Corbis

Gebouwen van leem zijn ook zeer stevig en flexibel bij extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, overstromingen en droogte, die volgens wetenschappers steeds vaker en heviger zullen voorkomen naarmate de temperaturen blijven stijgen. Architectuur gemaakt van aarde is ook bestand tegen aardbevingen en hevige stormen, ‘omdat de structuur de belasting over het oppervlak kan verdelen, in tegenstelling tot beton of cement’, aldus Damluji.

