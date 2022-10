Dankzij je hoge huur een hogere hypotheek krijgen? Dat kan, maar bijna niemand doet het

Betaal je veel huur en wil je een huis kopen? Dan kun je een hogere hypotheek krijgen. Erg in trek is de zogenoemde duurhuurhypotheek, die sinds begin dit jaar bestaat, echter niet: tot nu toe zijn er slechts drie afgesloten.

Stel: je huurt al een tijd een woning in de vrije sector voor 1500 euro per maand, maar een hypotheek krijgen waar je 1000 euro per maand aan kwijt bent, lukt op basis van je inkomen niet. Kun je aantonen dat je met dit huurbedrag prima kunt rondkomen, dan kun je met een duurhuurhypotheek alsnog meer geld lenen.

,,Zo kun je meer financieringsruimte creëren dan bij een reguliere hypotheek", zegt Marcel Sippekamp van NHG (Nationale Hypotheek Garantie), dat samen met Aegon, BLG Wonen, ING en Vereniging Eigen Huis in januari is begonnen met deze hypotheekvariant.

Schaarste op de woningmarkt

Alleen: het wil nog niet vlotten. Er zijn tot dusver maar drie duurhuurhypotheken afgesloten. ,,Primair ligt dat aan het beperkte aanbod van woningen", doelt Sippekamp op de schaarste op de woningmarkt. Vooral voor starters is het zoeken met een lampje naar een betaalbare woning. ,,Maar het project heeft ook nog niet veel bekendheid en bedient een relatief kleine doelgroep. Er zijn ook mensen die hier gebruik van wilden maken waarna bleek dat ze dit niet nodig hadden en ‘gewoon’ in aanmerking voor een hypotheek kwamen. Indirect zijn er dus ook mensen mee geholpen.”

Volgens NHG zelf telt Nederland een kleine 600.000 huishoudens die duur huren in de vrije sector. Daarvan besteedt 61 procent meer dan een derde van het netto inkomen aan huur. Onder hen velen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar op basis van hun inkomen geen geschikte koopwoning kunnen vinden en daarom noodgedwongen in de vrije sector huren, waar de huur vaak hoger is dan de totale lasten van een koophuis in hun straatje.

Hoe werkt een duurhuurhypotheek?

Hoe het werkt? Je moet aan kunnen tonen dat je 36 maanden zonder problemen een hoge huur op hebt kunnen hoesten. De huur moet dus niet ten koste van je spaargeld gaan of leiden tot schulden. Ander voordeel: ook zzp’ers en flexwerkers komen voor dit maatwerk in aanmerking.

En the sky is niet the limit bij een duurhuurhypotheek, zegt Sippekamp. ,,Je zult nooit méér kunnen lenen dan dat je aan huur betaalt. In het genoemde voorbeeld (1500 euro huur, red.) zul je maximaal dertig procent extra aan hypotheeklasten per maand kunnen krijgen, maar nooit meer dan dat.”

Dat komt dus neer op 1300 euro aan hypotheeklasten. Volgens een rekentool van De Hypotheker kan dat serieus verschil maken. Liggen je lasten op 1000 euro, dan kun je voor 190.000 euro lenen. Kun je plots voor 1300 euro aan lasten dragen, dan kun je al voor 250.000 euro lenen. Kortom: je kunt meer lenen dan ‘normaal’.

Meer vraag naar dit soort hypotheken

,,Nu de maximale hypotheken steeds lager worden, kan ik me voorstellen dat hier meer vraag naar komt", reageert hypotheekdeskundige Marga Lankreijer van vergelijker Independer. Zij noemt het ‘een mooi initiatief’.

Kritiek op de proef is er ook. Woningmarktanalist Maartje Martens: ,,Alles wordt duurder, je weet nu niet wat je straks aan lasten kwijt bent. Met dit plan wordt, buiten de regelgeving om, de grens verlegd voor wat een redelijk bedrag is om aan woonlasten kwijt te zijn”, zegt zij.

Quote Als je nu een hele groep koopstar­ters toestaat om hogere woonlasten aan te gaan om te dure huizen te financie­ren, maak je die kwetsbaar voor dalende woningprij­zen Maartje Martens, Woningmarktanalist

Martens vervolgt: ,,We staan voor een kanteling op de woningmarkt, prijzen zijn dalende. Na de crisis in 2008 stonden ruim 1 miljoen huishoudens onder water. Dat zal nu wel meevallen, zegt men, omdat koopstarters nu minder hoge hypotheekschulden hebben. Maar als je nu een hele groep koopstarters toestaat om hogere woonlasten aan te gaan om te dure huizen te financieren, maak je die kwetsbaar voor dalende woningprijzen. Ik begrijp de roep om maatwerk, maar de regels bestaan niet voor niets. Zeker nu zijn de risico’s te groot.”

Risico?

Loop je extra risico met deze hypotheekvorm? Dat valt mee, laat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) weten. ,,Door de NHG-borg en het sociale vangnet betaalt de koper een lagere hypotheekrente en loopt hij minder risico", zegt een AFM-woordvoerder. De NHG kan immers steun bieden bij betalingsproblemen en restschuld door echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of gedwongen werkeloosheid. ,,Daarnaast is dit een pilot, wat goed is om ervaring op te doen. Naar wij begrijpen worden de betrokken klanten met verhoogd risico extra goed gevolgd.”

Maar voorzichtigheid is wel geboden, zegt AFM. ,,Omdat het hier gaat over aanvragen boven de reguliere leennorm. Het betreft hier ‘maatwerk’ , waarbij mensen dus meer lenen dan de standaard regels toestaan. De hypotheekaanbieder moet zich bij maatwerk aan extra wettelijke vereisten houden om overkreditering (wanneer er te veel geld wordt geleend, red.) te voorkomen. De hypotheekaanbieder moet nog altijd zelf per geval informatie inwinnen om te beoordelen of de hypotheek verantwoord is. En dat kan verder reiken dan dat de NHG-voorwaarden voorschrijven.”

BLG Wonen, dat nu ook onderdeel van het project uitmaakt, deed eerder ook een proef met duurhuurhypotheken. 373 duurhuurders deden mee. Maar zij zijn zo verschillend qua huishouden, leeftijd, arbeidscontract, inkomen en betaalgedrag dat één standaardaanpak voor iedereen niet werkt, concludeerde de bank zo'n twee jaar geleden. AFM toonde zich bij deze proef nog kritisch.

