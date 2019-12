‘Daling hypotheekrente zet door in 2020’

Strijd om de thermo­staat: vrouwen zetten thuis verwarming stiekem hoger

17 december Het is vast een bekende situatie voor iedereen die samenwoont: de een wil de verwarming in de winter op standje strandvakantie en de ander vindt de hitte juist verstikkend. Stelletjes hebben geregeld onenigheid over de temperatuur in huis, blijkt uit een enquête. Wetenschappelijk onderzoek onderbouwt de verschillen in temperatuurbeleving.