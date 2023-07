Consumentenbond: onveilige producten verkopen via Bol.com en Amazon is ‘kinderlijk eenvoudig’

TipsBij Bol.com en Amazon.nl komen gevaarlijke producten gemakkelijk in de webshop terecht. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Zo stonden op Bol.com onder andere een brandgevaarlijke mobiele airco en een levensgevaarlijke kinderschommel. Webshops zijn op dit moment niet aansprakelijk als jij als koper een slecht product ontvangt of als er schade ontstaat. Hoe weet je of jouw aankoop betrouwbaar is?

De Consumentenbond meldde zich met een webwinkel als dropshipper bij de verkoopplatforms om te kijken hoe goed die het aanbod van externe verkopers controleren. Dropshipping is op Bol.com en Amazon.nl niet toegestaan. Toch komen deze producten soms moeiteloos door de controle.

De onderzoekers boden zeven artikelen aan die rechtstreeks gekoppeld waren aan het aanbod van het Chinese platform AliExpress. Deze producten kregen op Bol.com zelfs het stempel ‘prijstip’ en hebben volgens het platform dus een goede prijs. Het betrof onder meer een gekleurd toetsenbord dat voor 25 euro op Bol.com te vinden is, maar dat op AliExpress voor nog geen 5 euro wordt aangeboden.

Daarnaast boden de onderzoekers van de Consumentenbond met hun webwinkel negen artikelen aan die op Safety Gate stonden, een Europees alarmsysteem waarop landen informatie uitwisselen over gevaarlijke producten. Maar liefst zeven van de producten kwamen door de controle van Bol.com. Bij Amazon.nl ging het zelfs om acht producten.

Controle niet verplicht

,,Wie een product koopt bij Bol.com of Amazon, denkt vaak dat het wel goed zit. Maar mensen hebben niet altijd door dat ze niet bij Bol.com kopen, maar dus bij zo’n externe verkoper’’, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,Het is een bekend probleem dat producten uit China niet altijd voldoen aan de Europese veiligheid. Bol.com en Amazon.nl zijn steeds meer een etalage voor dat soort winkels die deze producten aanbieden.’’

De twee grote webshops zijn op dit moment niet aansprakelijk als jij als koper een slecht product ontvangt of als er schade ontstaat. Sterker nog: de platforms zijn wettelijk niet verplicht om ieder product van externe verkopers vooraf te controleren. En dat terwijl 65 procent van het aantal verkochte producten op bol.com van de 52.000 aangesloten externe verkopers komt. Ook op Amazon.nl komt meer dan de helft van de verkochte producten van dit soort partners.

,,Op dit moment doen deze platforms de controles vrijwillig’’, weet Donat. ,,Maar dat gaat dus niet goed. En dat begint al met de controle op dropshippers via de webwinkel. De platforms zeggen dat ze geen dropshipping toestaan, maar onze webwinkel was overduidelijk een dropshipper. En juist via dat soort bedrijven komen ongecontroleerde producten makkelijk Europa binnen. Door dropshipping tegen te gaan kun je al een heleboel problemen voorkomen.’’

Nieuwe regelgeving

In 2024 komen nieuwe Europese regels voor de verkoop van producten van buiten de EU. ,,Maar ook daarin is het nog niet verplicht dat de platforms deze producten controleren’’, merkt Donat op. ,,Ze worden wel verantwoordelijk gehouden op het moment dat er iets mis is met het product. Maar dat is nog steeds achteraf en als je zoveel externe verkopers doorlaat, hoort er wat ons betreft meer verantwoordelijkheid bij vóóraf. Als consument heb ik er achteraf namelijk niet zoveel aan als mijn haar ontploft is door een ondeugdelijke föhn.’’

Dubieuze producten herkennen

Hoe weet je of het product dat jij bij de webwinkels koopt betrouwbaar is? Donat: ,,Je moet vooral heel goed opletten bij wie je het product nu eigenlijk koopt. Het staat altijd wel vermeld, maar niet altijd even duidelijk. Klik het ook even aan voor meer informatie. Dan kun je voor jezelf in ieder geval al een beeld vormen van het bedrijf.’’

Op Bol.com of Amazon.nl staan de zoekresultaten van externe verkopers en platforms door elkaar. Bij het product zelf zie je wie de verkoper is. Staat er bij Bol.com bij het product ‘verkoop door’, of bij Amazon.nl ‘verkocht door’? Dan heb je te maken met een externe verkoper.

Zo herken je dropshipping

Volgens Donat is een dropshipper aan een aantal zaken te herkennen. ,,Denk aan lange levertijden, of een retouradres in een Chinese stad. Soms kun je zelfs helemaal geen retouradres vinden. Ook de garantieregels zijn onduidelijk. Controleer dat dus ook altijd, om toch even te dubbelchecken of je iets koopt bij een veilig bedrijf. Het is natuurlijk niet zo dat alle bedrijven op die platforms dropshippers zijn, maar ze zitten er wel tussen. En daar zit meestal het risico van gevaarlijke producten.’’

Marco van ‘t Woudt, onderzoeker bij de Consumentenbond, sprak tegen deze site al eerder over de gevaren van dropshipping: ,,Naast een lange levertijd weet je niet altijd wat je in huis haalt. Mogelijk heeft de eigenaar van de webwinkel het product zelf niet eens gezien. Voor je het weet, betaal je 50 euro voor iets wat in het land van oorsprong voor een tiende van de prijs te koop is. Bekijk voor je bestelt of je in elk geval een retouradres kunt vinden.’’

Om te checken of je veilig onlineshopt, kun je onder andere ook de ScamCheck doen op check.veiliginternetten.nl. Hier kun je opzoeken of er meldingen zijn over het bedrijf. Wees daarnaast altijd kritisch op (onrealistisch) hoge kortingen en kijk of de gegevens van het bedrijf op internet te vinden zijn. Op Google Maps kun je het bedrijfsadres opzoeken. Ook kun je controleren of meldingen bij de politie of via Klachtenkompas.nl zijn gedaan.