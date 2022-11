Cees (79): ‘Ik heb een voorzetruit geplaatst, ook dubbel glas, maar een stuk goedkoper’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Cees Bakker (79) uit Heerhugowaard.

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een hoekwoning uit 1978. Het is een geschakelde twee-onder-een-kapwoning met een woonoppervlakte van 144 vierkante meter. We zijn er in 1981 komen wonen. Toen hebben onze twee zoons er ook lang gewoond, maar die zijn inmiddels allang het huis uit. Door de jaren heen heb ik veel gedaan in het huis om ons energieverbruik te kunnen terugdringen. Inmiddels hebben we energielabel A. In veertig jaar tijd heb ik 50.000 euro geïnvesteerd en dat heb ik al ruimschoots terugverdiend. Daarvan was 10.000 euro subsidie.

Toen we er kwamen wonen voldeed de woning aan de eisen van die tijd, maar dat was nog met overal enkel glas. Eigenlijk hou je dat niet voor mogelijk. Ik was bouwkundig opzichter en energiecoördinator bij de gemeente. De energierekeningen van de gemeente en in de gemeentelijke gebouwen liepen behoorlijk op en ik moest dat aanpakken. Dus waarom dan niet meteen mijn eigen huis? In de avond deed ik HTS-bouwkunde, dus ik wist wat ik aan het doen was.

Quote We hebben onze thermo­staat goed ingesteld. In de nacht staat deze op 18 graden, overdag is het 20 graden en tegen het eind van de middag 21 graden Cees Bakker

We hadden maar een beperkt budget, dus ik wilde het zo goedkoop mogelijk doen. Een voorbeeld: dubbel glas was te duur, dus ik heb op verschillende plekken een voorzetruit geplaatst. Dat is ook dubbel glas, maar dan een stuk goedkoper. Inmiddels hebben we HR++-glas met een voorzetruit. Driedubbelglas (HR+++) dus. Op sommige plekken hebben we écht triple glas. Sinds 2021 hebben we een serre gebouwd waardoor het warmteverlies echt minimaal is.

Zo hebben we stapje voor stapje alles aangepakt. Inmiddels hebben we twintig zonnepanelen. Daarvan komen er vier uit 2001, vier uit 2003 en de rest uit 2016. Het dak heeft nu tien centimeter glaswol en de gevel is nageïsoleerd met purschuim. De vloer heb ik niet aan de onderkant, maar aan de bovenkant geïsoleerd. Ik heb 4,5 centimeter aan de bovenkant neergelegd en daar ligt onze houten vloer bovenop. In de kruipruimte heb ik termoparels in kussens neergelegd tegen het vocht. Verder hebben we sinds 2019 een lucht-water warmtepomp en zijn we sindsdien ook van het gas af. De helft van ons warm water wordt geleverd door de zonneboiler (120 liter) en we hebben een WTW-ventilatiesysteem.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een variabel contract bij Energie Samen. Dat is een collectief met onze eigen energie, door burgers zelf opgewekt. Ik betaal er een voorschot van 25 euro per maand. Dat is veel te veel, want netto komen we uit op -365 euro per jaar, maar ik zie het als een spaarpotje. Ons netto stroomverbruik is 447 kWh per jaar, omdat de zonnepanelen 4551 kWh hebben opgewekt. Gas hebben we dus niet meer.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Wij zitten niet overdreven te bezuinigen. We hebben onze thermostaat goed ingesteld. In de nacht staat deze op 18 graden, overdag is het 20 graden en tegen het eind van de middag 21 graden. Ik zeg altijd: stel de temperatuur liever wat lager in, dan kun je het altijd nog met de hand hoger zetten als het nodig is. Anders stook je onnodig veel.

We douchen om de dag en dat water wordt deels verwarmd door de zon. De wasmachine zit aangesloten op een dubbele kraan, dus die pakt alleen warm water als het nodig is. Voor spoelen is dat bijvoorbeeld niet nodig. Ik ben er veel mee bezig omdat het echt mijn hobby is.

Ik heb het rapport van de Club van Rome en de oliecrisis in de jaren 70 meegemaakt, toen is er wel een lampje gaan branden. Destijds kon je natuurlijk al voorspellen dat energie alleen maar duurder zou worden. Daarom ben ik al vroeg begonnen met isoleren. Als je nu nog helemaal moet beginnen, wordt het een flink project. Het is natuurlijk vooral een financieringskwestie. Maar ik heb voor mijn grote investeringen zoals de zonnepanelen of de warmtepomp ook een lening afgesloten bij het Warmtefonds. De rente is 0 procent, dus je kunt je geld naar de energiebedrijven sluizen of er een lening van afbetalen. Ik koos voor het tweede.”

