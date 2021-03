Buxusmot trekt een spoor van vernieling, maar de planten kunnen in de lente weer groeien

vraag 't vtwonen Maak een kast van tijdschrif­ten en andere leuke ideeën

16 maart Hoewel de tablet of telefoon steeds vaker leesvoer opdient, liggen in veel huishoudens nog altijd stapels met kranten en tijdschriften. Hoe zorg je ervoor dat het geen rommeltje wordt? Fietje Bruijn is stylist bij vtwonen en weet wel raad met al dat papier.