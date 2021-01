Britt en Sander verkopen stijlvolle benedenwoning: ‘Mensen wanen zich hier vaak in een hotel’

energierekening Godelieve (41): ‘Mijn Xbox is verantwoor­de­lijk voor een kwart van mijn stroomver­bruik’

28 december Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Godelieve Brinkhof (41) uit Wijchen.